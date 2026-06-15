Asus présente un chargeur GaN compact et abordable de 100 W

Le géant technologique taïwanais Asus continue d'établir de nouvelles normes sur le marché des accessoires mobiles. L'entreprise a dévoilé son nouveau chargeur GaN haute puissance et abordable. Ce gadget se distingue non seulement par ses dimensions compactes, mais aussi par sa capacité à charger quatre appareils simultanément, y compris un ordinateur portable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'avantage principal du nouveau produit réside dans sa technologie au nitrure de gallium (GaN). Cette technologie permet une réduction significative de la taille tout en diminuant la chaleur et en augmentant l'efficacité par rapport aux chargeurs en silicium traditionnels. L'appareil mesure 75 x 61 x 29 mm et ne pèse que 211 grammes.

Capacités techniques et configuration des ports

Les ingénieurs d'Asus ont conçu le nouveau modèle avec une configuration "3C+1A". Cela signifie que l'utilisateur dispose de trois ports USB-C et d'un port USB-A. Cette configuration est très pratique pour les utilisateurs modernes, car la plupart des gadgets sont déjà passés au standard USB-C, mais le besoin de ports USB-A pour les anciens câbles persiste.

En ce qui concerne la répartition de l'énergie, l'appareil offre les possibilités suivantes :

Les ports principaux USB-C1 et USB-C2 fournissent jusqu'à 100 W lorsqu'ils sont utilisés individuellement ;

Le troisième port USB-C est limité à 20 W ;

Le port USB-A fournit des vitesses allant jusqu'à 22,5 W (protocole SCP).

L'appareil est également remarquable par sa polyvalence. Il prend en charge les protocoles de charge rapide populaires tels que Power Delivery (PD), PPS, Quick Charge (QC) et SCP. Cela garantit la compatibilité non seulement avec les produits Apple et Samsung, mais aussi avec les smartphones, tablettes et même les ordinateurs portables puissants de nombreuses autres marques.

Répartition intelligente de l'énergie et politique tarifaire

Lorsque plusieurs gadgets sont connectés simultanément, le système Asus redistribue intelligemment l'énergie. Par exemple, si deux ports principaux sont occupés, ils fournissent 60 W et 30 W de puissance. Même lorsque les quatre ports sont utilisés, le port principal maintient 45 W, ce qui est suffisant pour assurer le fonctionnement d'un ordinateur portable.

En termes de design, l'appareil présente des solutions pratiques : sa prise est pliable, ce qui permet de gagner de la place dans un sac lors des déplacements. Le boîtier devrait être proposé en plusieurs couleurs, permettant aux utilisateurs de choisir celui qui leur convient.

L'aspect le plus surprenant est le prix de l'appareil. Asus évalue ce nouveau chargeur GaN à environ 25 USD (179 yuans). Étant donné que les accessoires de marque dotés de telles caractéristiques sont généralement beaucoup plus chers, ce modèle deviendra sans aucun doute populaire rapidement. Pour l'instant, l'appareil est lancé sur le marché chinois, mais il devrait bientôt apparaître à l'international.