Une star de l'UFC tente de renverser sa femme en voiture : accusations et arrestation

L'ancien prétendant au titre de l'UFC et analyste actuel, Anthony Smith, est au centre d'une grave affaire criminelle aux États-Unis suite à un conflit familial. L'athlète de 38 ans a été arrêté et inculpé de trois chefs d'accusation criminels. L'incident s'est produit lors d'un festival dans l'État du Nebraska.

Zamin.uz rapporte les détails complets de cette nouvelle choquante et les événements ayant conduit à l'inculpation de l'athlète.

Menaces de mort et enlèvement : le conflit lors du festival

Selon le bureau du procureur du comté de Sarpy, l'incident terrifiant 26 juillet s'est produit lors du festival Gretna Days à Gretna, dans l'État du Nebraska. Après une dispute dans un bar et une altercation lors d'un concert, selon l'enquête, Smith a exigé que sa femme rentre à la maison avec lui. Après avoir essuyé un refus, il a menacé de la tuer. Il aurait forcé sa femme à monter dans la voiture et aurait continué à la menacer en chemin.

Moments d'horreur : tentative de renverser sa femme

Selon les procureurs, après que la femme a réussi à sortir de la voiture pour s'enfuir, Smith est accusé d'avoir tenté à plusieurs reprises de la renverser avec son véhicule . Par chance, la femme n'a pas été gravement blessée, réussissant à éviter de passer sous les roues. Des témoins lui sont venus en aide, ainsi qu'à ses enfants, et l'ont emmenée loin des lieux. Un mandat d'arrêt a été émis le lendemain contre Anthony Smith, qui s'est rendu lui-même à la police.

Décision judiciaire : caution de 500 000 dollars et restrictions strictes

29 juillet lors de l'audience, une caution de 500 000 dollars a été fixée. Parmi les conditions figurent l'interdiction totale de tout contact avec son épouse Mikhala, l'interdiction de quitter l'État du Nebraska sans autorisation judiciaire et l'obligation de ne commettre aucune infraction. La prochaine audience est fixée au 17 août .

Faits principaux sur l'affaire Anthony Smith

Mezzon / Information Détails Sujet Anthony Smith (ancien prétendant au titre UFC) Date du crime 26 juillet Lieu du crime Gretna, Nebraska, festival Gretna Days Accusations Trois chefs d'accusation criminels Caution 500 000 $ Condition principale Interdiction totale de contact avec son épouse Prochaine date d'audience 17 août

Le conflit familial et l'affaire criminelle impliquant cette star de l'UFC sont des événements importants que tous les fans de sport et le public doivent connaître.

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