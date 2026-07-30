Immeuble détruit lors de l'attaque russe à Lviv

Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Le 30 juillet de cette année, le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie est devenu l'une des confrontations nocturnes les plus intenses de ces derniers mois. Les deux camps ont lancé des frappes aériennes massives sur leurs territoires respectifs, faisant de nombreuses victimes et d'importants dégâts.

Zamin.uz présente les détails et les conséquences de ces attaques mutuelles qui ont encore accru cette tension géopolitique.

1. Nuit cauchemardesque en Ukraine : 10 régions sous le feu des attaques

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée russe a mené une attaque massive d'une ampleur inédite à travers les régions ukrainiennes dans la nuit du 30 juillet. Selon les données, l'attaque a impliqué plus de 70 missiles et plus de 280 drones . C'était la dure réalité sur le champ de bataille.

Mykola Tys / AP / Scanpix / LETA

À la suite de ces attaques à travers tout le pays, huit personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. La ville et la région de Kiev, ainsi que les régions de Dnipropetrovsk, Lviv, Poltava, Kharkiv, Mykolaïv, Soumy, Vinnytsia, Tcherkassy et Ivano-Frankivsk ont été touchées.

Détails clés des pertes :

Kiev et la région de Kiev : Une personne tuée, deux blessées. Des incendies se sont déclarés dans deux districts, un marché et des garages ont été endommagés. Plus de 56 000 Kieviens ont trouvé refuge dans le métro.

La tragédie de Dnipropetrovsk (Radouchnoye) : Le plus lourd bilan humain est ici — six personnes ont été tuées , notamment deux enfants tués après qu'un missile a frappé une maison où vivait une famille nombreuse. Une journée de deuil a été déclarée à Kryvyï Rih, près de Radouchnoye.

Lviv : 34 personnes ont été blessées , et des personnes pourraient être piégées sous les décombres. Un missile non explosé qui avait frappé une maison de la rue Posounov a été neutralisé. Au total, plus de 20 maisons, une garderie et une école ont été endommagées.

Poltava : Un terminal et des entrepôts de « Nova Poshta » ont été détruits, et une personne a été tuée.

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2. L'appel de Zelensky aux partenaires et la pénurie de défense antiaérienne

Dans le contexte de cette nouvelle vague de frappes, Zelensky a exhorté les partenaires occidentaux à ne pas retarder la livraison des missiles nécessaires pour les systèmes de défense antiaérienne afin de protéger l'Ukraine. Il a souligné que la nuit dernière, l'aviation ukrainienne et même des groupes de tir mobiles avaient abattu la majeure partie des missiles, mais que cela reste insuffisant dans ces conditions de pénurie.

Extrait de la déclaration de Volodymyr Zelensky : « Dans des conditions de pénurie de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne de la part de nos partenaires, nos militaires accomplissent des tâches presque impossibles <...>. Tous les partenaires savent comment et avec quoi ils peuvent aider. Ne pas fournir d'aide à temps, retarder la livraison de missiles anti-ballistiques entraîne précisément de telles destructions et, malheureusement, les victimes que nous déplorons aujourd'hui. »

Le ministère russe de la Défense a affirmé de son côté que les frappes visaient des aérodromes militaires et des centres logistiques.

Des habitants de Kiev se sont abrités dans les stations de métro dans la nuit du 30 juillet

Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

3. Des drones ukrainiens frappent l'intérieur de la Russie : Wildberries visé

Au matin du 30 juillet, des drones ukrainiens ont mené une attaque massive contre des centres logistiques sur le territoire russe. La principale cible a été les entrepôts de la place de marché Wildberries. Il s'agit de l'une des plus grandes frappes économiques et logistiques de ces derniers mois.

Détails des dégâts à l'intérieur de la Russie :

Incendies dans les entrepôts Wildberries : Des entrepôts près de Penza et dans la ville de Sarapoul, en Oudmourtie, ont été touchés et des incendies s'y sont déclarés. Une personne a été blessée dans l'entrepôt de Penza.

Frappe à Perm : Des drones ukrainiens ont également frappé le centre logistique de Wildberries situé dans le village de Zamoulyanka, dans le kraï de Perm. Les médias ont publié des photos et des vidéos montrant le début des incendies.

Depuis le 18 juillet, le nombre d'entrepôts Wildberries frappés par l'Ukraine s'élève à 14. Kiev justifie ces attaques par le fait que ces entrepôts stockent des pièces détachées pour drones ainsi que des produits à double usage.

Faits clés sur le conflit armé USA-Iran

Aspect / Mesure Détails (Ukraine) Détails (Russie) Type d'attaque Frappe massive combinée Attaque massive de drones Armes utilisées 70+ missiles, 280+ drones Drones (plusieurs centres logistiques) Victimes / Blessés 8 morts (dont 2 enfants), des dizaines de blessés 1 blessé (Penza) Principal point d'impact Radouchnoye (Dnipro) — une famille tuée Entrepôts Wildberries (Penza, Sarapoul, Perm) Appel de Zelensky Livraison accélérée de missiles de défense antiaérienne Élargissement des frappes économiques et logistiques

Les frappes massives mutuelles entre la Russie et l'Ukraine pourraient avoir un impact grave sur la stabilité géopolitique.

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Selon vous, quel impact les attaques ukrainiennes contre les centres logistiques à l'intérieur de la Russie auront-elles sur la suite de la guerre ? L'Occident sera-t-il capable de fournir suffisamment de systèmes de défense antiaérienne ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !