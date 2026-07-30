Mike Tyson lève le mystère : qui était son véritable idole et non Muhammad Ali

L'ancien champion du monde unifié des poids lourds, le légendaire Mike Tyson, a surpris tout le monde en admettant que son boxeur préféré n'était pas Muhammad Ali. "Iron Mike" a révélé qu'une autre légende de la boxe était sa véritable inspiration.

Zamin.uz rapporte, sur la base de l'interview de la légende américaine accordée à ESNEWS, les détails de cet aveu inattendu et les raisons du choix de Tyson.

Un choix historique : Roberto Durán

Mike Tyson a jeté son dévolu sur la légende panaméenne Roberto Durán, champion du monde dans quatre catégories de poids. Tyson a souligné qu'il se sentait très proche de Durán depuis sa jeunesse.

La principale raison en est que tous deux ont passé leurs années d'enfance dans des conditions difficiles et dans la pauvreté.

— Roberto Durán. Il a grandi dans la pauvreté comme moi. Je n'étais pas aussi mignon et beau que Muhammad Ali, j'étais un gamin de la rue. C'est pourquoi je voulais ressembler à Durán — c'était mon idole en quelque sorte, — a déclaré Mike Tyson.

La photo montre la jeunesse de Tyson et Durán, leur enfance passée dans des conditions difficiles et des moments de combat sur le ring.

Ali, Durán et l'intérêt pour la boxe

Auparavant, Tyson avait déclaré que c'était Muhammad Ali qui avait éveillé en lui son premier intérêt pour la boxe. Cependant, selon lui, Roberto Durán et Sugar Ray Leonard l'ont poussé à vouloir sérieusement monter sur le ring.

Tyson souligne particulièrement que le style de l'athlète panaméen était très proche de sa propre nature :

Boxe offensive

Pression constante

Disponibilité pour l'échange de coups durs

L'image de Durán en tant que gamin "sorti de la rue" était plus proche du cœur de Tyson.

Durán — La légende aux "Poings de pierre"

Roberto Durán, surnommé "Manos de Piedra", a été champion du monde des poids légers, welters, super-welters et moyens. L'une de ses plus éclatantes victoires est son premier combat contre Sugar Ray Leonard en 1980.

Durán a combattu sur le ring professionnel pendant près d'un demi-siècle. Son palmarès est de 103 victoires, 16 défaites et 70 KOs. En 2007, il a été intronisé à l'International Boxing Hall of Fame.

Tableau des informations clés

Mesure / Information Détails Boxeur légendaire Mike Tyson Boxeur préféré Roberto Durán Raison du choix Passé commun (pauvreté, éducation de la rue), style agressif Le rôle de Muhammad Ali A éveillé le premier intérêt pour la boxe Les accomplissements de Roberto Durán Champion du monde dans quatre catégories, "Manos de Piedra", 103 victoires, membre du Hall of Fame Le principal accomplissement de Mike Tyson Le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire (à 20 ans)

L'aveu de Mike Tyson sur son boxeur préféré et la carrière légendaire de Roberto Durán sont l'un des sujets les plus brûlants du monde de la boxe.

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