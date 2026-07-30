Mike Tyson lève le mystère : qui était son véritable idole et non Muhammad Ali

·7·Sport
Mike Tyson lève le mystère : qui était son véritable idole et non Muhammad Ali

L'ancien champion du monde unifié des poids lourds, le légendaire Mike Tyson, a surpris tout le monde en admettant que son boxeur préféré n'était pas Muhammad Ali. "Iron Mike" a révélé qu'une autre légende de la boxe était sa véritable inspiration.

Zamin.uz rapporte, sur la base de l'interview de la légende américaine accordée à ESNEWS, les détails de cet aveu inattendu et les raisons du choix de Tyson.

Un choix historique : Roberto Durán

Mike Tyson a jeté son dévolu sur la légende panaméenne Roberto Durán, champion du monde dans quatre catégories de poids. Tyson a souligné qu'il se sentait très proche de Durán depuis sa jeunesse.

La principale raison en est que tous deux ont passé leurs années d'enfance dans des conditions difficiles et dans la pauvreté.

— Roberto Durán. Il a grandi dans la pauvreté comme moi. Je n'étais pas aussi mignon et beau que Muhammad Ali, j'étais un gamin de la rue. C'est pourquoi je voulais ressembler à Durán — c'était mon idole en quelque sorte, — a déclaré Mike Tyson.

La photo montre la jeunesse de Tyson et Durán, leur enfance passée dans des conditions difficiles et des moments de combat sur le ring.

Ali, Durán et l'intérêt pour la boxe

Auparavant, Tyson avait déclaré que c'était Muhammad Ali qui avait éveillé en lui son premier intérêt pour la boxe. Cependant, selon lui, Roberto Durán et Sugar Ray Leonard l'ont poussé à vouloir sérieusement monter sur le ring.

Tyson souligne particulièrement que le style de l'athlète panaméen était très proche de sa propre nature :

  • Boxe offensive

  • Pression constante

  • Disponibilité pour l'échange de coups durs

L'image de Durán en tant que gamin "sorti de la rue" était plus proche du cœur de Tyson.

Durán — La légende aux "Poings de pierre"

Roberto Durán, surnommé "Manos de Piedra", a été champion du monde des poids légers, welters, super-welters et moyens. L'une de ses plus éclatantes victoires est son premier combat contre Sugar Ray Leonard en 1980.

Durán a combattu sur le ring professionnel pendant près d'un demi-siècle. Son palmarès est de 103 victoires, 16 défaites et 70 KOs. En 2007, il a été intronisé à l'International Boxing Hall of Fame.

Tableau des informations clés

Mesure / Information

Détails

Boxeur légendaire

Mike Tyson

Boxeur préféré

Roberto Durán

Raison du choix

Passé commun (pauvreté, éducation de la rue), style agressif

Le rôle de Muhammad Ali

A éveillé le premier intérêt pour la boxe

Les accomplissements de Roberto Durán

Champion du monde dans quatre catégories, "Manos de Piedra", 103 victoires, membre du Hall of Fame

Le principal accomplissement de Mike Tyson

Le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire (à 20 ans)

L'aveu de Mike Tyson sur son boxeur préféré et la carrière légendaire de Roberto Durán sont l'un des sujets les plus brûlants du monde de la boxe.

Partagez cet article immédiatement avec vos amis, collègues et groupes de passionnés de boxe !

Pensez-vous que le choix de Mike Tyson soit juste ? Quel est votre boxeur préféré ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Frank Artiga s'exprime sur le transfert de Jahongir O‘rozov au RubinFrank Artiga s'exprime sur le transfert de Jahongir O‘rozov au RubinAujourd'hui, 20:39Un nouvel obstacle surgit dans les transferts du Real MadridUn nouvel obstacle surgit dans les transferts du Real MadridAujourd'hui, 19:51Le « Quatuor intouchable » du Real Madrid : qui sont les piliers du projet de Mourinho ?Le « Quatuor intouchable » du Real Madrid : qui sont les piliers du projet de Mourinho ?Aujourd'hui, 19:48Ancelotti révèle la raison de la Coupe du monde 2026 décevante de NeymarAncelotti révèle la raison de la Coupe du monde 2026 décevante de NeymarAujourd'hui, 19:37Officiel : La star de Manchester City John Stones à Milan - tous les détailsOfficiel : La star de Manchester City John Stones à Milan - tous les détailsAujourd'hui, 19:25Officiel : Chelsea recrute la star de Crystal Palace pour une somme recordOfficiel : Chelsea recrute la star de Crystal Palace pour une somme recordAujourd'hui, 19:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans