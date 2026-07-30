Tesla a produit sa 10 millionième voiture électrique

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Tesla a produit sa 10 millionième voiture électrique

Tesla, le leader du marché des voitures électriques, a franchi une étape historique en faisant sortir sa 10 millionième voiture de la chaîne de montage. Selon ixbt.com, l'entreprise l'a annoncé jeudi sur sa page de réseau social, ce chiffre ayant été enregistré exactement six ans après la production de la millionième voiture. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette étape anniversaire signifie que l'un des quatre « objectifs de produits » principaux fixés pour qu'Elon Musk obtienne son gigantesque package de rémunération approuvé par les actionnaires, d'une valeur totale de 1 000 milliards de dollars, est à moitié atteint. Selon le contrat, d'ici 2035, Musk doit porter le nombre de voitures produites par l'entreprise à 20 millions, atteindre 10 millions d'abonnés actifs au logiciel Full Self-Driving, et lancer un million de robots et un million de robotaxis.

Cadence de production et défis à venir

Malgré plusieurs années de croissance rapide grâce au succès des véhicules électriques Model 3 et Model Y, Tesla n'a pas encore réussi à vendre 2 millions de voitures au cours d'une seule année civile. Si l'entreprise maintient son rythme actuel ou continue de ralentir, il lui faudra au moins le début des années 2030 pour atteindre le cap des 20 millions. Auparavant, Elon Musk avait promis que Tesla produirait 20 millions de voitures par an d'ici 2030, mais il avait abandonné ce plan en raison du ralentissement des ventes.

Néanmoins, parmi ces quatre objectifs de produits, le chiffre fixé pour le nombre de voitures est celui dont l'entreprise s'est le plus approchée. À titre de comparaison, le constructeur chinois BYD a déjà produit et vendu plus de 17 millions de « véhicules à énergie nouvelle », dont environ la moitié sont des voitures hybrides.

Concurrence sur le marché intérieur et situation financière

Sur le marché américain, la concurrence pour Tesla peut sembler avoir diminué, les grands constructeurs automobiles ayant légèrement retardé leur production de véhicules électriques et les startups telles que Rivian et Lucid Motors rencontrant des difficultés pour étendre leur échelle. Cependant, l'entreprise n'est pas exempte de problèmes sur son propre marché domestique. Selon les dernières données, les ventes aux États-Unis au deuxième trimestre ont baissé de 13 % par rapport à la même période de l'année précédente, et l'entreprise a été contrainte de se tourner vers de nouveaux marchés tels que le Japon, l'Australie et la Lituanie pour trouver des acheteurs.

En outre, pour que Elon Musk puisse bénéficier de la valeur totale du package de rémunération, le bénéfice de l'entreprise (EBITDA ajusté) doit atteindre 400 milliards de dollars d'ici 2035. Actuellement, cette exigence semble être une tâche assez difficile, car l'EBITDA ajusté de l'entreprise oscille autour de 3,27 milliards de dollars. Les baisses de prix brutales, la réduction des subventions ainsi que l'augmentation marquée des dépenses dans les domaines de l'IA et de la robotique entraînent la contraction de cet indicateur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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