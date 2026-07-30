Meta accélère la création de nouvelles applications grâce à l'intelligence artificielle

La société Meta a considérablement accéléré le processus de développement et de lancement de nouvelles applications en utilisant des technologies d'intelligence artificielle. Le directeur de l'entreprise, Mark Zuckerberg, a déclaré que de nombreux autres nouveaux produits numériques seront présentés aux utilisateurs dans un avenir proche. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, lors d'une réunion avec les investisseurs suite aux résultats du deuxième trimestre, Zuckerberg a particulièrement souligné que l'intelligence artificielle augmente la vitesse de création des produits. L'entreprise affirme que les grands modèles de langage (LLM) permettent de préparer les logiciels plus rapidement et de tester de nouvelles idées dans les plus brefs délais.

Nouvelles applications et expériences passées

Cette année, Meta a présenté un certain nombre de nouveaux projets, notamment Instagram Instants, l'application Forum basée sur Facebook Groups et le programme Seller destiné aux vendeurs de Marketplace. De plus, une nouvelle application Instagram de partage de photos et une expérience de création de contes assistée par l'intelligence artificielle sont également en cours de test.

Pour rappel, Meta avait déjà tenté à plusieurs reprises de créer des applications indépendantes par le passé. L'entreprise avait lancé des applications telles que Slingshot, Rooms, Paper, Moments et Riff via un incubateur interne appelé Creative Labs, mais celles-ci n'ayant pas gagné en popularité, elles ont été fermées en 2015. Au début des années 2020, des dizaines d'applications telles que Bump, Aux, Spark et Tuned ont été testées via le groupe NPE Team, mais leur destin a été le même.

Le rôle de l'intelligence artificielle et des systèmes de recommandation

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente un tournant radical pour Meta. L'entreprise a déjà connu le succès avec l'application Threads : le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de cette plateforme a atteint 500 millions. Mark Zuckerberg espère qu'à l'avenir, Threads deviendra une autre application de l'entreprise comptant plus d'un milliard d'utilisateurs.

Dans le succès de Threads, il a été primordial que Meta s'appuie sur sa base existante pour promouvoir activement la nouvelle application via Facebook et Instagram. Parallèlement, les systèmes de recommandation de contenu basés sur l'intelligence artificielle ont également joué un rôle majeur dans cette croissance, augmentant l'efficacité de la plateforme.

Zuckerberg a souligné que l'intelligence artificielle améliore non seulement les processus commerciaux de base, mais rend également les applications plus utiles et intéressantes. L'entreprise prévoit de présenter des produits encore plus innovants dans un avenir proche et d'en élargir la portée à l'aide des systèmes de recommandation.