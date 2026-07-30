Okta acquiert Permiso, spécialiste de la sécurité en IA

Okta, l'un des leaders de la gestion des identités numériques, a conclu un accord pour acquérir la start-up Permiso Security, spécialisée dans la protection des agents AI et des programmes automatisés. Sur le marché technologique, cette démarche témoigne d'une augmentation spectaculaire de la demande pour la protection des identités de machines, à l'heure où les entreprises utilisent massivement des logiciels autonomes dans leurs activités. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Bien qu'Okta n'ait pas divulgué officiellement les conditions de l'accord, TechCrunch, citant des sources, rapporte que le montant de cette acquisition s'élève à environ 200 millions de dollars et est principalement réalisé en espèces. Les représentants d'Okta n'ont pas nié ce chiffre, mais ont refusé de préciser les détails financiers. La clôture de la transaction est attendue au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2027 d'Okta.

Une démarche stratégique axée sur la sécurité en IA

Le marché de la cybersécurité moderne évolue au-delà de la simple vérification des connexions des utilisateurs, vers une phase de surveillance continue des actions des applications et des agents AI ayant obtenu un accès au réseau. Ce changement intensifie la concurrence pour la protection des identités de machines à mesure que les entreprises intègrent plus profondément l'AI dans leurs processus de travail.

Fondée en 2022, l'équipe de Permiso développe des logiciels qui aident à détecter des activités suspectes dans les environnements cloud après que les utilisateurs ou les applications ont obtenu des droits d'accès au réseau. Récemment, la start-up a élargi sa plateforme avec des capacités de surveillance des agents AI et d'autres identités de machines.

Experts et capacités technologiques

Fondée par les anciens dirigeants de FireEye, Paul Nguyen et Jason Martin, Permiso est spécialisée dans la détection d'attaques se déplaçant à travers l'infrastructure cloud en utilisant des identités volées ou compromises. En avril, la start-up a présenté la plateforme SandyClaw, qui analyse les capacités des agents AI dans un environnement sécurisé pour détecter les actions malveillantes avant leur lancement.

Comme l'a souligné Ely Kahn, directeur des produits d'Okta, cette acquisition renforce considérablement la capacité de l'entreprise à protéger les agents AI et autres identités sans intervention humaine. De son côté, Permiso intègre au sein d'Okta sa solide équipe de recherche sur la sécurité et les menaces.

À titre d'information, Permiso avait levé au total environ 29 millions de dollars d'investissements. Suite au tour de financement de série A de 18,5 millions de dollars mené par Altimeter Capital en avril 2024, la valeur de cette start-up basée à Palo Alto était estimée à 80 millions de dollars.