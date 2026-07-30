La Pologne rejoint le programme spatial européen IRIS2

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La Pologne rejoint le programme spatial européen IRIS2

Le gouvernement polonais a officiellement rejoint le processus de création et de développement du système de communication satellitaire sécurisé européen IRIS2. Un protocole d'accord signé à Varsovie entre la société Eutelsat et la Pologne est devenu la base juridique de cette coopération stratégique, rapporte ixbt.com. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Ce document a été signé en même temps qu'un accord entre la Commission européenne et la Pologne visant à augmenter les investissements dans ce programme. Les nouveaux accords visent à lier étroitement le financement supplémentaire du projet avec la coopération industrielle et technologique.

Coopération industrielle et technologique

Conformément à l'accord signé, les parties travailleront ensemble sur la création, le déploiement et le développement ultérieur du segment en orbite basse de la constellation IRIS2. De son côté, Eutelsat offrira aux entreprises spatiales polonaises la possibilité d'utiliser son infrastructure pour tester et vérifier les terminaux utilisateurs IRIS2.

IRIS2 est le programme phare de l'Union européenne visant à créer sa propre infrastructure de communication satellitaire sécurisée. Dans le cadre de cette grande initiative, le consortium SpaceRISE est responsable de la création du système et de son fonctionnement, tandis qu'Eutelsat dirige les travaux de déploiement et d'exploitation de son segment en orbite basse.

Communication haut débit via le réseau OneWeb

Avant que le nouveau système européen ne soit pleinement opérationnel, les parties prévoient également de conclure un accord commercial. Selon cet accord, la Pologne bénéficiera d'une capacité de transmission réservée et prioritaire allant jusqu'à 2 Gbps via le réseau de satellites OneWeb.

Il est prévu de finaliser cet accord commercial d'ici juin 2027. L'utilisation de la constellation actuelle en orbite basse OneWeb garantira une communication satellitaire stable à faible latence jusqu'au lancement du nouveau système européen.

PologneEutelsatIRIS2OneWebEspace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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