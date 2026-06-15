Le ministère du Développement numérique, des Communications et des Médias de masse de la Fédération de Russie (Minsifri) a annoncé les premiers résultats de la suppression des numéros de téléphone illégaux ou inutiles via un système nouvellement mis en œuvre. Il est rapporté que près de 2 millions de cartes SIM ont été bloquées jusqu'à présent grâce à un service spécial lancé le 1er avril de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce service est fourni via le portail Gosuslugi. Il permet aux utilisateurs de voir et de gérer tous les numéros mobiles enregistrés à leur nom en un seul endroit. Selon ixbt.com, depuis le lancement du système, les utilisateurs ont accédé au service plus de 200 millions de fois pour vérifier leurs informations.

Cybersécurité et lutte contre la fraude

L'objectif principal du nouvel outil est de protéger les citoyens contre la fraude mobile. Dans de nombreux cas, des tiers ouvrent secrètement des cartes SIM en utilisant des données personnelles. Désormais, si les utilisateurs identifient des numéros inconnus dans leurs comptes personnels, ils peuvent immédiatement suspendre leur activité ou annuler complètement le contrat.

Le service de presse de Minsifri note que les informations sur les contrats avec tous les opérateurs mobiles sont centralisées. Cela permet aux citoyens de surveiller rapidement toutes les lignes de communication actives à leur nom. En conséquence, le nombre de numéros "superflus" pouvant être utilisés à des fins illégales diminue fortement.

Importance régionale et contrôle numérique

En Ouzbékistan et dans d'autres pays de la CEI, la question de l'enregistrement des cartes SIM et de leur association à des individus est devenue urgente ces dernières années. Cette expérience en Russie montre qu'un système de contrôle centralisé via un portail de services gouvernementaux fonctionne plus efficacement que prévu. De telles mesures réduisent non seulement la fraude, mais mettent également fin au désordre sur le marché des télécommunications.

Actuellement, la majorité des près de 2 millions de numéros bloqués ont été identifiés par les utilisateurs comme "inconnus" ou "inutiles". Les experts estiment que de tels outils numériques constituent une étape importante pour assurer la vie privée. À l'avenir, il est prévu d'améliorer encore le système et d'augmenter la vitesse d'échange de données avec les opérateurs.

Pour rappel, ce service est ouvert à tous les abonnés russes, et il est possible de vérifier non seulement les numéros personnels mais aussi les numéros professionnels. Cela sert d'outil clé pour assurer la transparence et lutter contre la vente illégale de cartes SIM.