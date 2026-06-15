Le gouvernement britannique a annoncé des mesures drastiques pour protéger les mineurs des effets négatifs du monde numérique. Le Premier ministre Keir Starmer a révélé lundi un plan visant à interdire totalement l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. Cette mesure vise à préserver la santé mentale des enfants et à les protéger des pressions en ligne. C'est ce qu'indique Techcrunch.com informations rapporte.

Les nouvelles restrictions concerneront des plateformes populaires telles que TikTok, Instagram, Facebook, X (anciennement Twitter), Snapchat et YouTube. Cependant, les messageries nécessaires à la communication, comme WhatsApp et Signal, devraient être exemptées de cette interdiction. De plus, le gouvernement imposera des restrictions sur les chatbots de "compagnons romantiques" basés sur l'AI, exigeant qu'ils soient réservés aux personnes de plus de 18 ans.

Contrôle parental et santé mentale

Keir Starmer a souligné que les réseaux sociaux rendent les enfants malheureux et entravent leur développement sain. "Chaque parent le voit de ses propres yeux : les réseaux sociaux facilitent le harcèlement, l'insulte et le dénigrement des enfants. Les algorithmes sont spécifiquement conçus pour clouer les enfants devant l'écran pendant des heures", a noté le chef du gouvernement britannique.

Le gouvernement considère des fonctionnalités telles que le "défilement infini" (infinite scroll) sur les réseaux sociaux comme des outils dangereux provoquant l'addiction. Cela affecte négativement le sommeil, la lecture et les jeux en plein air des enfants. L'interdiction pourrait entrer en vigueur dès le printemps prochain.

Expérience internationale et opinion publique

Le Royaume-Uni n'est pas le premier en la matière. Auparavant, l'Australie avait été le premier pays au monde à instaurer une telle interdiction. Actuellement, des pays comme le Canada, la France et le Danemark travaillent également sur leurs propres projets de loi restrictifs. Selon les autorités britanniques, leur interdiction sera bien plus large et stricte que celle d'autres pays.

Lors de sondages menés par le gouvernement, plus de 83 % des parents ont souligné que les méfaits des réseaux sociaux l'emportaient sur les bénéfices. Bien que des experts expriment des doutes sur la mise en œuvre technique d'une interdiction aussi vaste, Keir Starmer est convaincu que cela est possible.

Ce sujet est également pertinent pour les utilisateurs ouzbeks, car la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux et les problèmes de cyberharcèlement sont fréquemment discutés dans notre pays. L'expérience britannique pourrait servir de modèle à d'autres États, y compris dans la région d'Asie centrale, à l'avenir.