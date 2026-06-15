Le programme pluriannuel de modernisation du parc de tramways de la capitale russe, Moscou, est arrivé à son terme. Selon le maire Sergueï Sobyanine, seuls les véhicules les plus modernes, à plancher bas et à haute technologie circulent désormais dans les rues de la ville. C'est ce qu'indique Ixbt.com informations rapporte.

Dans le cadre de ce projet mis en œuvre depuis 2017, un total de plus de 600 wagons de nouvelle génération ont été déployés sur les lignes de la capitale. Parmi eux figurent 464 modèles « Vityaz-Moskva » à trois sections et 140 modèles « Lvyonok-Moskva » à une section. Il est important de noter que ces véhicules ont été produits en Russie, sur commande de l'administration municipale.

Confort des passagers et solutions numériques

La principale caractéristique des nouveaux tramways est leur plancher entièrement bas, ce qui offre un grand confort aux citoyens à mobilité réduite et aux passagers avec des poussettes. Les wagons sont équipés d'espaces spacieux, d'un système de climatisation, de ports USB pour charger les gadgets et d'écrans multimédias diffusant les actualités de la ville.

En ce qui concerne la capacité, le modèle « Vityaz-Moskva » peut accueillir jusqu'à 170 passagers simultanément, tandis que le plus petit « Lvyonok-Moskva » peut en transporter jusqu'à 110. Cela permet de réduire considérablement la charge de transport sur les axes saturés de la ville.

Mouvement autonome et projets d'avenir

L'une des innovations technologiques les plus importantes est la capacité de 120 wagons à circuler en mode autonome. Ces tramways peuvent parcourir jusqu'à 4 kilomètres dans des zones sans réseau de contact (fils électriques). Cela garantit que le trafic ne s'arrête pas en cas d'urgence ou de travaux de réparation.

Le processus de modernisation ne s'arrête pas au renouvellement du parc. Actuellement, quatre tramways sans conducteur (autonomes) sont testés dans les rues de Moscou. Selon le plan, d'ici 2030, près des deux tiers du parc de tramways de la ville devraient être entièrement automatisés, c'est-à-dire passer à un système de gestion sans conducteur.

Ce projet est l'une des plus vastes réformes des transports publics dans la région de la CEI, illustrant la rapidité avec laquelle l'infrastructure urbaine évolue. Les tramways modernes ont un impact positif sur l'environnement urbain, non seulement par leur propreté écologique, mais aussi par leur circulation silencieuse.