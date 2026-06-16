T-Bank lance sa nouvelle application pour iOS sous le nom d'EatsRate

L'institution financière russe T-Bank (anciennement Tinkoff) a présenté sa version mise à jour de l'application mobile pour ses services d'investissement. Cette version attire l'attention non seulement par l'extension de ses capacités techniques, mais aussi par la méthode inhabituelle choisie pour contourner les restrictions strictes de l'App Store. L'application a été publiée sur la plateforme iOS déguisée en service culinaire. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon le canal Telegram officiel de T-Investments, le nouveau logiciel vise à augmenter considérablement la stabilité et la vitesse d'exécution du système. Les utilisateurs pourront désormais bénéficier d'une interface plus conviviale et d'une série de nouveaux outils d'analyse. Cela est particulièrement crucial pour les investisseurs dans le contexte actuel de dynamique de marché rapide.

Nouvelles fonctionnalités et capacités techniques

Une série de commodités a été introduite pour les utilisateurs dans la nouvelle version. Notamment, une section distincte a été créée pour suivre les actions étrangères, les cryptomonnaies et les instruments financiers dérivés liés à divers indices. Cela permet aux investisseurs d'analyser leurs portefeuilles de manière plus approfondie.

De plus, afin d'accélérer le processus de trading, une fonction permettant de conclure des transactions directement depuis le graphique a été ajoutée. Le système de clearing pour les futures et le calcul détaillé des prix du marché ont également été améliorés. De tels changements augmentent l'efficacité de l'utilisation de la plateforme tant pour les traders professionnels que pour les débutants.

Le réseau social « Puls » destiné aux investisseurs au sein de l'application n'a pas été oublié. Désormais, des discussions thématiques (threads) et un système de réactions ont été lancés sur cette plateforme. Cela rend le processus d'échange d'expériences et de discussion des actualités du marché plus interactif entre les utilisateurs.

Installation et questions de sécurité

Pour les propriétaires d'appareils iOS, l'application est disponible sur l'App Store sous le nom d'EatsRate. Bien qu'elle ressemble extérieurement à un service lié à la nourriture et à la cuisine, elle se transforme en une plateforme d'investissement pleinement fonctionnelle après le téléchargement. Cette méthode est considérée comme une solution temporaire contre la suppression des applications bancaires en raison des sanctions.

Pour les utilisateurs Android, le processus est un peu plus simple. Ils peuvent télécharger l'application mise à jour directement via le site officiel de T-Bank. Les experts recommandent aux utilisateurs d'utiliser uniquement des sources officielles et d'éviter les liens suspects, car le camouflage des services bancaires peut également ouvrir de nouvelles opportunités pour les cybercriminels.