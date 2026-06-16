Foundation Alloy révolutionne la métallurgie : les métaux ne sont plus fondus

L'humanité utilise presque la même méthode pour préparer les alliages métalliques depuis l'âge du bronze : différents métaux sont fondus dans un récipient et mélangés jusqu'à ce qu'un nouveau matériau plus solide soit formé. Cependant, la startup Foundation Alloy a présenté une nouvelle technologie qui change complètement cette approche traditionnelle. Au lieu de fondre les métaux, l'entreprise a développé une technologie pour les assembler en les « frappant » d'une manière spécifique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Dans une interview accordée à TechCrunch, Jake Guglin, fondateur et PDG de Foundation Alloy, a souligné que leur méthode repose sur la création de matériaux dotés de nouvelles propriétés en frappant des particules de poudre métallique les unes contre les autres. Ce processus permet de former des propriétés physiques uniques que nessun autre fabricant ne peut atteindre. Actuellement, la startup vend ses métaux spéciaux en petits lots, mais il est dit que la demande dépasse largement l'offre.

Une nouvelle ère industrielle et efficacité énergétique

La technologie de Foundation Alloy devrait être largement utilisée dans l'automobile, l'aérospatiale, la fabrication de semi-conducteurs et la défense. De plus, la startup mène des projets pilotes avec des fabricants de montres de luxe et de couteaux de cuisine. Selon Guglin, la nouvelle méthode améliore non seulement la qualité, mais réduit également considérablement les déchets et les coûts de production.

L'abandon du processus de fusion traditionnel est également très bénéfique pour l'environnement. La technologie à l'état solide utilisée par Foundation Alloy consomme environ dix fois moins d'énergie que les méthodes habituelles. C'est un facteur crucial pour les géants industriels qui cherchent à réduire les émissions de carbone à l'échelle mondiale.

Bases scientifiques et investissements

Cette technologie est le résultat de recherches scientifiques menées au cours des 20 dernières années. Des scientifiques dirigés par Tim Rupert et Chris Schuh ont jeté les bases de cette innovation en étudiant les changements des métaux à l'échelle nanométrique. Chris Schuh est un expert expérimenté ayant déjà cofondé des startups à succès telles que Desktop Metal et Xtalic.

L'entreprise vise à porter sa capacité de production à plusieurs tonnes par semaine d'ici 2027. Pour ce faire, 22 millions de dollars ont été levés lors d'un tour de table de série A mené par Voyager Ventures. Parmi les investisseurs figurent les sociétés prestigieuses suivantes :

Yamaha Motors

America’ Frontier Fund

Trust Ventures

Engine Ventures

Kanematsu Corporation

Il a été rapporté que Kanematsu Corporation s'occupera également de la distribution des métaux de la startup sur les marchés du Japon et de l'Asie du Sud-Est. Cela pourrait faciliter l'accès à des matériaux métalliques de haute technologie pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan à l'avenir.

L'objectif de tout alliage est de combiner parfaitement deux ou plusieurs éléments métalliques au niveau moléculaire. Grâce à la méthode de Foundation Alloy, une répétition uniforme des réseaux cristallins est obtenue dans tout le matériau, ce qui améliore considérablement la durabilité et d'autres propriétés du métal.