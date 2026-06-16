Microsoft s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité, Workplace Check-in, dans sa plateforme Teams, permettant de surveiller à distance la présence des employés sur leur lieu de travail. Cette technologie détecte si l'employé se trouve dans le bâtiment du bureau via la connexion au réseau Wi-Fi d'entreprise et transmet cette information à la direction. Cette nouveauté devrait devenir un outil de contrôle important pour les entreprises revenant au mode de bureau traditionnel après le télétravail. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information est-il rapporté.

Selon Ixbt.com, Microsoft a reporté le lancement de cette fonction à plusieurs reprises. Initialement, le système devait être prêt fin 2025, mais selon la dernière roadmap, la date de mise en œuvre a été repoussée à juin 2026. L'entreprise explique ces retards par des améliorations techniques et des questions de confidentialité.

Équilibre entre contrôle et confidentialité

La fonction Workplace Check-in ne suit pas les coordonnées géographiques précises de l'employé. Au lieu de cela, elle enregistre que l'appareil de l'utilisateur est connecté à un point d'accès Wi-Fi spécifique dans un bâtiment de bureau. Les représentants de Microsoft soulignent que cette fonctionnalité facilite la coordination des réunions entre collègues et la gestion des espaces disponibles au bureau. Cependant, de nombreux experts considèrent cela comme une intrusion dans la liberté personnelle des employés.

Il est important de noter que cette fonction est désactivée par défaut. Seuls les administrateurs de l'entreprise peuvent l'activer. Même dans ce cas, les utilisateurs finaux conservent le droit d'accepter ou de refuser le partage de leurs informations de localisation. Cela est perçu comme une tentative de Microsoft d'assurer la confidentialité des données personnelles.

La tendance du retour au bureau

Ces dernières années, de nombreux géants technologiques mondiaux ont tenté de faire revenir leurs employés du télétravail vers le bureau. Alors que le mode de travail hybride se généralise dans les entreprises IT et les filiales d'organisations internationales en Ouzbékistan, une telle nouveauté dans Microsoft Teams pourrait devenir une méthode automatisée de contrôle de l'assiduité.

En conclusion, bien que la fonction Workplace Check-in soit un outil pratique pour les managers, elle risque de susciter du mécontentement parmi les employés. Avec l'évolution technologique, la question de la confiance entre employeur et employé continue de se heurter au contrôle numérique. À l'avenir, Teams pourrait intégrer ces données avec l'AI pour analyser l'efficacité d'équipe.