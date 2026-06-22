Honor X80 Pro Max présenté : résistant aux chutes de 20 mètres et service gratuit

La société Honor a provoqué un véritable stir dans le marché des smartphones. Le nouveau modèle Honor X80 Pro Max impressionne les experts du secteur non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aussi par son niveau de durabilité sans précédent et ses conditions de garantie. Cet appareil est devenu le premier smartphone au monde à offrir aux utilisateurs le remplacement totalement gratuit de l'écran pendant deux ans. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Habituellement, les grandes marques proposent une garantie d'un an ou un service de réparation gratuit unique pour leurs flagships. Cependant, Honor a doublé cette durée pour son nouveau modèle appartenant au segment milieu de gamme et abordable. Cette étape témoigne de la confiance de l'entreprise dans la robustesse de son produit.

Technologies spatiales et robustesse inégalée

Le châssis et l'écran du Honor X80 Pro Max sont assemblés à l'aide d'une colle structurelle haute résistance de qualité aérospatiale. Cette technologie augmente considérablement la résistance de l'appareil aux chocs. De plus, le smartphone utilise un nouveau système de protection complète contre les chocs, capable de réduire la pression externe et la charge d'impact de 82 %.

Les résultats des tests menés par l'entreprise sont stupéfiants. L'appareil ne subit aucun dommage même après une chute d'une hauteur de 3 mètres sur une surface dure. Lors de tests extrêmes en conditions réelles, le Honor X80 Pro Max n'a endommagé ni son panneau avant ni son panneau arrière, même après avoir été jeté d'une hauteur de 20 mètres.

Écran et caractéristiques techniques

Selon les informations d'ixbt.com, le smartphone est équipé d'un panneau OLED plat de 6,8 pouces. La résolution de l'écran est de 2788 x 1280 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour réduire la fatigue oculaire, un contrôle PWM haute fréquence de 3840 Hz a été implémenté. Le point le plus surprenant est que la luminosité maximale (pic) de l'écran peut atteindre 10 000 nits.

Un autre aspect unique de l'appareil est sa batterie. Le Honor X80 Pro Max est doté d'une batterie massive de 11 000 mAh. Il s'agit de l'un des indicateurs les plus élevés parmi les smartphones modernes, permettant à l'utilisateur de fonctionner pendant plusieurs jours avec une charge active.

En conclusion, on peut dire qu'avec son nouveau modèle, Honor établit de nouveaux standards non seulement dans la course à la puissance et à la vitesse, mais aussi en termes de service gratuit et de durabilité physique. Si un problème lié à l'écran survient dans les deux ans, l'utilisateur pourra le remplacer par un neuf sans frais supplémentaires.