NVIDIA annonce avoir résolu le problème de la consommation d'eau de l'IA

NVIDIA, le plus grand fabricant de puces au monde, a présenté un nouveau système de refroidissement visant à réduire drastiquement la consommation d'eau dans les centres de données. Les représentants de l'entreprise affirment que cette technologie pourrait réduire à presque zéro l'un des plus grands problèmes environnementaux des systèmes d'IA : la consommation massive d'eau. Cependant, les experts du secteur recommandent d'aborder cette déclaration avec prudence. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Josh Parker, directeur du développement durable chez NVIDIA, dans une interview accordée à Axios, le problème de la consommation d'eau des centres de données est presque résolu grâce au nouveau système. La technologie repose sur un système de refroidissement liquide en circuit fermé, qui évacue efficacement la chaleur des composants et élimine le besoin de sources d'eau externes. Cela est considéré comme une innovation révolutionnaire, en particulier pour les fermes de serveurs massives équipées de puces NVIDIA.

Technologie de circuit fermé et d'eau chaude

Le principe de fonctionnement du nouveau système est unique : il injecte un liquide à 45°C dans les racks de serveurs. Bien que cela puisse paraître chaud pour un humain, c'est une température idéale pour les puces informatiques. Le liquide traverse les serveurs et en ressort à 55°C, emportant avec lui une grande quantité de chaleur. Plus important encore, à cette température, l'air extérieur peut assurer le refroidissement via des radiateurs passifs, éliminant ainsi le besoin de refroidissement par évaporation (evaporative cooling).

Selon ixbt.com, un tel système non seulement économise l'eau, mais rend également les centres de données beaucoup plus silencieux et économes en énergie. En effet, le besoin de ventilateurs géants et de refroidisseurs (chillers) utilisés dans les systèmes traditionnels est considérablement réduit. Dans certaines conditions climatiques, cela peut réduire la consommation d'eau du site jusqu'à 100 %.

Le côté invisible du problème

Cependant, selon les analystes de TechCrunch, NVIDIA ne prend en compte que la consommation à l'intérieur du bâtiment du centre de données . En réalité, l'« empreinte eau » de l'IA est bien plus large. Le problème est que les centrales électriques qui alimentent les centres de données et le processus de fabrication des puces nécessitent toujours des quantités massives d'eau.

Les experts soulignent que la solution de NVIDIA ne couvrirait qu'un quart ou un tiers de la consommation totale d'eau. Si un centre de données est alimenté par des centrales fonctionnant aux combustibles fossiles (charbon ou gaz), la consommation d'eau externe peut annuler les économies réalisées sur site. De plus, le processus de fabrication des puces en usine reste l'un des secteurs industriels les plus gourmands en eau au monde.

En conclusion, la technologie présentée par NVIDIA est une étape importante vers la décarbonation de l'infrastructure de l'IA. Mais pour que le secteur devienne totalement « vert », il ne suffit pas de refroidir les serveurs ; les sources d'énergie et la chaîne de production doivent également être profondément réformées. Pour l'instant, la soif d'eau de l'IA reste un problème urgent à l'échelle mondiale.