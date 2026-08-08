Le saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cm

La Belge Reymi Amelinks, âgée de 28 ans, a vécu un incident inattendu alors qu’elle mangeait un yaourt nature. Comme elle tenait la cuillère dans sa bouche pour répondre à un appel, son chien lui a soudain sauté dessus.

La femme a brusquement rejeté la tête en arrière, et la cuillère de 17 centimètres a traversé sa gorge avant de tomber dans son estomac. Selon Reymi, elle avait alors peur de s’étouffer avec la cuillère autant que de l’avaler.

Comme elle ne ressentait initialement aucune douleur importante, elle ne s’est pas rendue immédiatement à l’hôpital. Mais dans la soirée, comprenant qu’il était dangereux de laisser un objet aussi volumineux dans son estomac, elle a demandé une aide médicale.

Après l’examen, les médecins ont annoncé que la cuillère ne sortirait pas d’elle-même. Deux jours plus tard, elle a été retirée par une méthode endoscopique spéciale.

Une légère hémorragie a été constatée pendant l’intervention, mais les chirurgiens n’ont pas eu besoin d’ouvrir l’abdomen. La femme est rentrée chez elle quelques heures après l’intervention et aucune séquelle permanente n’a été détectée.

Les médecins ont toutefois rappelé qu’en cas d’ingestion d’un corps étranger, il faut consulter rapidement un établissement médical, sans perdre de temps par honte ou en attendant que la situation évolue.