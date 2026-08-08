Une immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en Chine

Selon Ixbt.com, la Chine a lancé sa première centrale éolienne flottante, dont la plateforme est installée sur des structures désaffectées. L’équipement Haiyou Anlan de 16 MW a été raccordé avec succès au système énergétique du champ pétrolier offshore de Lufeng et lui fournit déjà de l’électricité. La société publique China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), qui a réalisé le projet, indique que cette installation est devenue l’éolienne flottante de type TLP la plus puissante au monde en puissance unitaire. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

La nouvelle centrale a également établi des records mondiaux de profondeur et de distance par rapport aux côtes parmi les installations similaires. La plateforme est installée à environ 200 kilomètres au sud-est de Shenzhen, à 136 kilomètres du littoral et par près de 136 mètres de profondeur. Sa durée de service prévue est de 25 ans. Sa hauteur équivaut à environ celle d’un immeuble de 110 étages et son poids atteint 7800 tonnes.

Caractéristiques techniques et résistance aux typhons

Les pales de l’équipement sont si grandes que la surface balayée équivaut à 7,5 terrains de football. La structure a été conçue pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, notamment à de puissants typhons de catégorie 17. Une fois sa puissance nominale atteinte, Haiyou Anlan devrait produire environ 54 millions de kW·soat d’électricité par an. Toute l’électricité produite sera directement utilisée pour les besoins du champ pétrolier de Lufeng.

Selon les estimations de CNOOC, le projet permettra d’économiser chaque année environ 15 000 mètres cubes de carburant et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 35 000 tonnes. Sa principale particularité est sa plateforme TLP. Contrairement aux éoliennes offshore classiques, la plateforme n’est pas fixée sur une fondation rigide, mais maintenue à flot. La structure est stabilisée par des câbles presque verticaux constamment tendus, reliés à des ancres installées sur le fond marin.

Les perspectives de l’énergie en haute mer

La tension permanente limite les mouvements de la plateforme sous l’effet des vagues et des courants. Cette approche réduit la quantité d’acier nécessaire ainsi que la surface occupée dans les eaux, tout en assurant une grande stabilité. Cependant, l’installation d’une plateforme TLP est beaucoup plus complexe que celle des plateformes offshore traditionnelles et exige une précision particulière pour la pose des ancres et la connexion des éléments sous-marins.

Les spécialistes considèrent ce projet comme un banc d’essai pour les futurs parcs éoliens en haute mer. Les plateformes flottantes permettent d’installer de puissantes turbines plus loin des côtes, où les vents sont plus forts et plus réguliers. Pour la Chine, c’est particulièrement important, car ses principales ressources énergétiques se trouvent à l’ouest, tandis que ses principaux consommateurs sont concentrés sur la côte est. Pour l’instant, leur coût élevé reste le principal obstacle à la généralisation de ces installations.