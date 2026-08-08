Pio Esposito pourrait prolonger avec l’Inter malgré l’intérêt des clubs anglais

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Pio Esposito pourrait prolonger avec l’Inter malgré l’intérêt des clubs anglais

Les deux grands clubs anglais, Arsenal et Manchester United, étudient sérieusement la possibilité de recruter l’attaquant de l’Inter Pio Esposito. Selon CaughtOffside, les représentants de la Premier League s’intéressent au transfert du joueur de 21 ans et suivent de près sa situation. Cette information est rapportée par Goal.com .

Après avoir inscrit au total 9 buts et délivré 5 passes décisives en Serie A et en Ligue des champions la saison dernière, le jeune attaquant a attiré l’attention des grands clubs européens. Formé à l’Inter, il a disputé 50 matchs avec le club et, grâce à son efficacité, a également trouvé sa place en équipe nationale italienne, avec déjà 9 sélections.

L’intérêt des clubs anglais pour ce type de joueur n’est pas surprenant. Les équipes participant à quatre grandes compétitions au cours de la saison, renforcer la profondeur de leur effectif et leur ligne offensive reste une priorité. Son âge, son potentiel et son statut de joueur formé au club rendent Esposito particulièrement attractif aux yeux des recruteurs de Premier League.

La probabilité de voir Esposito rester à l’Inter est élevée

Cependant, malgré les rumeurs d’un possible transfert, il est indiqué que la priorité du joueur est de rester au sein du club milanais. Selon Goal.com, les deux parties ont déjà trouvé un accord verbal sur les conditions d’un nouveau contrat et le jeune attaquant préfère poursuivre sa carrière au stade San Siro.

Cette situation constitue une grande réussite pour l’entraîneur et la direction du club. Malgré la concurrence d’attaquants expérimentés comme Lautaro Martínez et Marcus Thuram, le fait que le club conserve son jeune joueur prometteur témoigne des ambitions sérieuses des champions d’Italie.

Bien que les champions de Serie A soient prêts à étudier d’éventuelles offres, compte tenu des moyens financiers du football anglais, il est peu probable que le joueur change d’avis. Sauf changement inattendu, l’attaquant restera au sein du club milanais et continuera à se battre pour une place dans le onze titulaire.

Pio EspositoInterArsenalManchester UnitedSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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