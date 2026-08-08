Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4

Le géant technologique japonais Sony s’apprête à remettre sur le marché ses écouteurs sans fil, l’une de ses gammes audio les plus performantes. Selon Dealabs, le célèbre modèle présenté il y a six ans fera son retour sous un indice actualisé et sera proposé aux acheteurs à un prix bien plus abordable. Ixbt.com en fait état.

Ce retour inattendu suscite un vif intérêt parmi les passionnés. La nouvelle version WH-1000XM4C devrait reprendre intégralement les caractéristiques techniques essentielles de son légendaire prédécesseur. Selon les experts, cette décision constituera une nouvelle étape importante pour l’entreprise afin de s’adapter à la demande des consommateurs.

Date de sortie et politique tarifaire

D’après les informations disponibles, ce nouveau modèle ancien sera commercialisé à partir du 7 septembre de cette année. Le prix des écouteurs devrait être fixé autour de 250 dollars ou euros. Cela les rend nettement moins chers que les modèles phares de dernière génération.

Les caractéristiques techniques de l’appareil seraient identiques à celles du modèle original. Seule l’autonomie est indiquée à 34 heures dans les documents officiels, contre 38 heures pour les WH-1000XM4 d’origine. Toutefois, en pratique, cette légère différence pourrait être presque imperceptible. L’appareil sera proposé en trois coloris : argent, noir et lavande.

Pourquoi le modèle XM4 fait-il son retour ?

La décision de Sony est étroitement liée à la situation actuelle du marché et aux retours des utilisateurs. En effet, le modèle XM5 sorti par la suite n’avait pas été accueilli très chaleureusement par les passionnés. Les utilisateurs avaient notamment vivement critiqué ses haut-parleurs plus petits ainsi que la conception non pliable de son boîtier.

Par ailleurs, le prix des derniers modèles XM6, fixé à 450 dollars, a créé un certain vide sur le marché. Dans ce contexte, le retour d’un ancien modèle performant, éprouvé et abordable à 250 dollars apparaît comme une décision très logique, tant sur le plan financier que pour répondre aux besoins des acheteurs.