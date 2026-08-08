Le transfert de Bruno Guimarães à Arsenal retardé par des problèmes bureaucratiques

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Le transfert de Bruno Guimarães à Arsenal retardé par des problèmes bureaucratiques

Les supporters du club londonien d’Arsenal devront patienter encore un peu avant l’annonce officielle du transfert du milieu de terrain Bruno Guimarães. L’arrivée du Brésilien, recruté à Newcastle United pour 75 millions de livres sterling, a été retardée par des problèmes administratifs de dernière minute. Cette situation renforce l’intérêt autour de l’accord, considéré comme l’un des transferts les plus retentissants du mercato estival. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon des informations du quotidien The Sun et de Diario AS, les deux parties sont pleinement parvenues à un accord sur un montant de 75 millions de livres sterling. Selon les conditions du contrat, le club londonien versera cette somme en plusieurs échéances sur 24 mois, sans aucun bonus conditionnel supplémentaire. Toutefois, l’annonce officielle est légèrement retardée en raison de certains obstacles procéduraux.

Aucun impact sur le travail sur le terrain

Malgré le retard de sa présentation officielle, le transfert est considéré comme pratiquement conclu. Le joueur est déjà arrivé à Londres et a participé vendredi à l’entraînement de pré-saison d’Arsenal sous la direction de Mikel Arteta. Cela montre que les dirigeants du club sont convaincus de pouvoir régler rapidement toutes les questions bureaucratiques et que la préparation du milieu de terrain n’en pâtira pas.

Le départ de Bruno Guimarães de Newcastle United avait été décidé après une rencontre avec le nouvel entraîneur de l’équipe, Matthias Jaissle, lors du stage en Espagne. Au cours de l’entretien, le joueur a demandé à être transféré et, après avoir reçu une réponse positive de sa direction, il s’est immédiatement rendu à Londres pour passer sa visite médicale.

Une perte importante pour Newcastle

Ce transfert marque la fin de la période brillante et fructueuse de Bruno au sein du club de Tyneside. Il avait rejoint Newcastle en janvier 2022 en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 40 millions de livres sterling. En quatre ans et demi, il est devenu le capitaine de l’équipe et l’un des joueurs préférés des supporters.

Sous le maillot de Newcastle United, le Brésilien a disputé 195 matches au total, inscrivant plus de 30 buts et délivrant autant de passes décisives. Surtout, il a été l’un des principaux artisans du sacre du club en Coupe de la Ligue, 70 ans après son dernier titre dans la compétition. Pour Newcastle, qui traverse actuellement une période de transition, son départ sera sans aucun doute une lourde perte.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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