Wacom Movinkpad 11 : une tablette abordable pour les créateurs numériques

L’entreprise japonaise Wacom, bien établie depuis de nombreuses années dans l’univers de la création numérique, poursuit le développement de sa gamme de tablettes graphiques. Selon les informations publiées par TechCrunch, le modèle Movinkpad 11 se présente comme une solution pratique et abordable pour les utilisateurs intéressés par le dessin numérique, mais qui ne souhaitent pas consacrer un budget important à un appareil haut de gamme. TechCrunch.com rapporte cette information.

Fondée en 1983, Wacom est considérée comme l’un des plus anciens fabricants de tablettes graphiques au monde. Ces dernières années, la marque a progressivement perfectionné sa série Movinkpad, qui fonctionne avec une version dédiée d’Android. L’un des modèles les plus récents de cette gamme, la Movinkpad Pro 14, a été lancée l’automne dernier au prix de 899 dollars, avec des fonctionnalités avancées comme un écran OLED et une gamme de couleurs étendue. Toutefois, premier modèle de la série, la Movinkpad 11 occupe une place particulière grâce à son format compact et à son prix.

Caractéristiques techniques et confort d’utilisation

La Movinkpad 11 est équipée d’un écran de 11,45 pouces et dispose de 8 GB de RAM ainsi que de 128 GB de stockage. Cette tablette fonctionnant sans batterie se recharge à l’aide d’un chargeur USB. Avec un poids de seulement 1,3 livre, elle est très facile à emporter partout.

Le stylet Pro Pen 3 fourni avec l’appareil mesure 6,3 pouces et dispose de trois boutons latéraux distincts. L’utilisateur peut les programmer selon ses préférences. Wacom propose également des ensembles de pointes de stylet de remplacement de différentes qualités.

Positionnement tarifaire et importance de l’art numérique

Le marché propose des appareils graphiques de différentes catégories, et la Movinkpad 11, vendue 500 dollars, se situe dans le segment intermédiaire. Pour les utilisateurs occasionnels, ce prix peut sembler un peu élevé. Cependant, pour les créateurs numériques, elle constitue un compromis intéressant entre des modèles abordables à 30 dollars, comme la Huion Inspiroy H640P, et des appareils haut de gamme tels que la Wacom Cintiq Pro 27 à 3500 dollars ou l’iPad pouvant atteindre 1100 dollars.

L’art numérique offre une expérience créative particulière, impossible à reproduire avec du papier et un crayon traditionnels. Les graphistes, les artistes de l’animation, les animateurs et même les créateurs de jeux vidéo utilisent ce type de tablette pour donner vie à leurs idées. Certains artistes commencent par réaliser une esquisse sur la tablette avant de la transférer sur papier, tandis que d’autres numérisent leurs travaux réalisés sur papier.