De graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révélées

·53·Technologie
De graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révélées

Deux spécialistes polonais de la cybersécurité ont étudié la résistance de l’internet du pays face aux cyberattaques potentielles et découvert de nombreuses vulnérabilités dans les administrations et les infrastructures publiques. Présentés lors de la conférence internationale Def Con à Las Vegas, les résultats montrent que les systèmes essentiels du pays sont vulnérables aux menaces de cybersécurité. Techcrunch.com en informe .

Selon ixbt.com, les chercheurs Robert Kruczek et Kamil Szczurowski ont mené une analyse approfondie des ressources web du segment polonais afin de renforcer la protection numérique de leur pays et de le rendre plus sûr. L’enquête a révélé de graves failles de sécurité sur près de 250 000 sites web appartenant à plus de 10 000 institutions publiques.

Les spécialistes soulignent que les sites exposés comprennent notamment les aéroports du pays, les établissements médicaux — hôpitaux compris — ainsi que les pages officielles des administrations. Cette situation s’explique par l’indifférence des éditeurs de logiciels face à la correction des failles de sécurité, ainsi que par l’absence de systèmes efficaces de signalement et de récompense.

Portes ouvertes dans les systèmes essentiels

L’étude a montré que certaines failles pouvaient être exploitées très facilement. Pourtant, certains fournisseurs de logiciels n’ont pas pris ces alertes au sérieux, les considérant comme de simples désagréments. Cela expose les services publics polonais aux cyberattaques et au risque de prise de contrôle du réseau.

L’étude a été publiée alors que la Pologne tente de renforcer sa cyberdéfense. Ces derniers temps, une vague de cyberattaques présumées russes visant les entreprises polonaises de distribution d’énergie et d’eau a été observée. Certaines de ces attaques auraient été menées en exploitant précisément les faiblesses de la cyberdéfense.

Problèmes liés à Pad CMS et au système judiciaire

Kruczek et Szczurowski ont découvert plusieurs failles dangereuses dans Pad CMS, un système de gestion de contenu largement utilisé. L’une d’elles permettait notamment d’accéder librement à plus de 300 sites web publics via un système exposé ne nécessitant aucun mot de passe. Les développeurs n’avaient pas publié de mises à jour, invoquant la fin de la période de support de ce logiciel.

Une autre vulnérabilité a permis aux chercheurs d’accéder aux sites web d’environ 245 tribunaux, soit près des deux tiers du système judiciaire polonais. Les spécialistes ont transmis leurs conclusions au gouvernement par les canaux officiels appropriés. Selon eux, leurs efforts ont porté leurs fruits et ont contribué, ne serait-ce qu’un peu, à renforcer la cybersécurité du pays.

CybersécuritéPologneSécuritéCyberattaquesTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La dernière mise à jour majeure annoncée pour les smartphones Galaxy S23La dernière mise à jour majeure annoncée pour les smartphones Galaxy S23Aujourd'hui, 08:59OpenAI suspend ses travaux sur le modèle Astra pour des raisons de sécuritéOpenAI suspend ses travaux sur le modèle Astra pour des raisons de sécuritéAujourd'hui, 03:50Une immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en ChineUne immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en ChineAujourd'hui, 03:26Rippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielleRippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielleAujourd'hui, 02:50Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4Aujourd'hui, 02:27Wacom Movinkpad 11 : une tablette abordable pour les créateurs numériquesWacom Movinkpad 11 : une tablette abordable pour les créateurs numériquesAujourd'hui, 02:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées