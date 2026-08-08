De graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révélées

Deux spécialistes polonais de la cybersécurité ont étudié la résistance de l’internet du pays face aux cyberattaques potentielles et découvert de nombreuses vulnérabilités dans les administrations et les infrastructures publiques. Présentés lors de la conférence internationale Def Con à Las Vegas, les résultats montrent que les systèmes essentiels du pays sont vulnérables aux menaces de cybersécurité. Techcrunch.com en informe .

Selon ixbt.com, les chercheurs Robert Kruczek et Kamil Szczurowski ont mené une analyse approfondie des ressources web du segment polonais afin de renforcer la protection numérique de leur pays et de le rendre plus sûr. L’enquête a révélé de graves failles de sécurité sur près de 250 000 sites web appartenant à plus de 10 000 institutions publiques.

Les spécialistes soulignent que les sites exposés comprennent notamment les aéroports du pays, les établissements médicaux — hôpitaux compris — ainsi que les pages officielles des administrations. Cette situation s’explique par l’indifférence des éditeurs de logiciels face à la correction des failles de sécurité, ainsi que par l’absence de systèmes efficaces de signalement et de récompense.

Portes ouvertes dans les systèmes essentiels

L’étude a montré que certaines failles pouvaient être exploitées très facilement. Pourtant, certains fournisseurs de logiciels n’ont pas pris ces alertes au sérieux, les considérant comme de simples désagréments. Cela expose les services publics polonais aux cyberattaques et au risque de prise de contrôle du réseau.

L’étude a été publiée alors que la Pologne tente de renforcer sa cyberdéfense. Ces derniers temps, une vague de cyberattaques présumées russes visant les entreprises polonaises de distribution d’énergie et d’eau a été observée. Certaines de ces attaques auraient été menées en exploitant précisément les faiblesses de la cyberdéfense.

Problèmes liés à Pad CMS et au système judiciaire

Kruczek et Szczurowski ont découvert plusieurs failles dangereuses dans Pad CMS, un système de gestion de contenu largement utilisé. L’une d’elles permettait notamment d’accéder librement à plus de 300 sites web publics via un système exposé ne nécessitant aucun mot de passe. Les développeurs n’avaient pas publié de mises à jour, invoquant la fin de la période de support de ce logiciel.

Une autre vulnérabilité a permis aux chercheurs d’accéder aux sites web d’environ 245 tribunaux, soit près des deux tiers du système judiciaire polonais. Les spécialistes ont transmis leurs conclusions au gouvernement par les canaux officiels appropriés. Selon eux, leurs efforts ont porté leurs fruits et ont contribué, ne serait-ce qu’un peu, à renforcer la cybersécurité du pays.