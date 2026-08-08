Enfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corps

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Enfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corps

Emily Morrison, qui vit dans le Maine, aux États-Unis, est officiellement entrée dans le livre Guinness des records avec 106 tatouages uniques de requins sur le corps.

Sa passion pour les requins a commencé pendant son enfance, après avoir regardé le film « Les Dents de la mer ». Ces prédateurs lui inspiraient d’abord de la peur, puis cette peur s’est transformée en curiosité. Au fil du temps, Emily a choisi la biologie marine et a commencé à travailler dans ce domaine.

Aujourd’hui, son corps est couvert de représentations de différents requins que l’on trouve dans les océans, de la tête aux pieds. Au total, ses 106 tatouages représentent 71 espèces de requins. Sa collection comprend également de rares dents fossilisées de mégalodon.

La peur des requins qu’Emily éprouvait enfant est devenue, au fil des années, une partie de son métier et de ses intérêts personnels.

Emily MorrisonMaineÉtats-UnisLivre Guinness des recordsLes Dents de la mer
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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