Rippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielle

Le fournisseur de logiciels RH Rippling a présenté un nouveau produit baptisé AI Spend Console, qui permet aux entreprises de suivre et de contrôler leurs dépenses liées à l’intelligence artificielle. Selon TechCrunch et le blog de l’entreprise, cet outil aide à déterminer combien les employés, les équipes et les postes dépensent en intelligence artificielle, et à vérifier si la productivité progresse réellement ou si les ressources sont simplement gaspillées. TechCrunch.com le rapporte.

L’histoire de la création de ce nouveau produit est liée au choc financier subi par la direction de l’entreprise. Au début de l’année, Rippling, comme beaucoup d’autres entreprises totalement engagées dans les technologies d’intelligence artificielle, a découvert que ses employés dépensaient de manière extrêmement excessive. Lors d’une réunion en mars, les chiffres présentés par le directeur financier Adam Swiecicki ont choqué les dirigeants : l’entreprise était en passe de consacrer 40 % du budget annuel des salaires des employés de son département de recherche et développement (R&D) à des tokens d’intelligence artificielle.

Dans un entretien accordé à TechCrunch, le directeur produit Matt MacInnis a déclaré que les dépenses augmentaient de 80 % par mois et que, si cette tendance se poursuivait, les seuls tokens représenteraient l’année suivante une somme équivalente à 90 % des salaires des employés du département R&D. La direction a immédiatement lancé un projet urgent pour étudier ces dépenses et comprendre quels résultats elles permettaient d’obtenir. Les publicités de l’entreprise montrent également des employés jetant d’épaisses liasses d’argent dans un destructeur de documents.

Principales causes des dépenses et problèmes liés aux modèles d’intelligence artificielle

L’analyse menée a révélé qu’environ 10 à 15 % des employés de l’entreprise représentaient 60 % des dépenses totales liées à l’intelligence artificielle. Il s’est notamment avéré qu’un ingénieur dépensait 50 000 dollars en espèces par mois. Rippling ne souhaite pas renoncer aux technologies d’intelligence artificielle, mais entend les soumettre à un contrôle strict. Dans un premier temps, l’entreprise a négocié des plafonds de dépenses avec des services tels que Cursor, OpenAI et Anthropic.

L’analyse a également révélé que les employés choisissaient systématiquement les modèles les plus récents et les plus coûteux, même pour les tâches les plus simples. Selon Matt MacInnis, les fournisseurs d’inférence comme Anthropic et OpenAI n’ont absolument aucun intérêt à contrôler les dépenses ; au contraire, il est dans leur intérêt de les laisser échapper à tout contrôle.

Comment fonctionne la nouvelle console

AI Spend Console offre aux utilisateurs une transparence totale sur les dépenses liées à l’intelligence artificielle. D’après les demandes des employés de l’entreprise, le nouveau système indique précisément quels ingénieurs génèrent les dépenses d’intelligence artificielle les plus élevées et si leur code est réécrit par d’autres. Il permet ainsi d’évaluer la productivité réelle pour chaque dollar dépensé.