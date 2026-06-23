Mise à jour majeure pour les serrures intelligentes Huawei : HarmonyOS 6.1 dévoilée

Dans le monde des technologies modernes, non seulement les smartphones ou les ordinateurs, mais aussi les appareils ménagers nécessitent désormais des mises à jour logicielles régulières. Huawei a annoncé une mise à jour majeure du système pour sa serrure intelligente Huawei M2. L'appareil est désormais passé sous le système d'exploitation HarmonyOS 6.1, ce qui porte son efficacité opérationnelle à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, l'objectif principal de la mise à jour est d'améliorer la stabilité de l'appareil et de perfectionner les fonctions de sécurité. Les ingénieurs de Huawei ont revu les algorithmes internes du système pour offrir un confort maximal aux utilisateurs lors de l'utilisation quotidienne.

Scanner d'empreintes digitales et stabilité du système

L'un des changements les plus importants de la mise à jour est l'amélioration fondamentale de l'algorithme de reconnaissance d'empreintes digitales. En conséquence, la vitesse de fonctionnement du scanner a considérablement augmenté et la précision de l'identification a atteint un niveau supérieur. Cela assure un fonctionnement stable, même après une utilisation prolongée du capteur.

De plus, les processus logiques de gestion de la serrure ont été optimisés. Les développeurs soulignent que cela réduit la probabilité de gels du système ou d'erreurs dans divers scénarios d'utilisation. Le fonctionnement continu et sans erreur de l'appareil en mode 24/7 est ainsi garanti.

Notifications et intégration Smart Life

Le nouveau logiciel accorde également une attention particulière au système de notifications et de signaux sonores. La fonction « mode silencieux » est désormais plus intelligente : les opérations de base peuvent être effectuées sans aucun son, tandis que les alertes importantes ne passent pas inaperçues.

Notamment, les messages critiques tels qu'un niveau de batterie faible ou une mise à jour du système sont immédiatement envoyés à l'application Smart Life sur le smartphone de l'utilisateur. Cela étend davantage les possibilités de contrôle à distance de la sécurité domestique.

Sur le marché ouzbek, les gadgets de l'écosystème maison intelligente de Huawei deviennent également de plus en plus populaires. De telles mises à jour prouvent une fois de plus que le concept de « maison intelligente » est non seulement un symbole de confort, mais aussi de sécurité et de fiabilité de haut niveau. Les propriétaires de Huawei M2 peuvent télécharger la mise à jour via l'application Smart Life.