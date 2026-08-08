L’agent de Gabriel Jesus clarifie les rumeurs de transfert liées à Napoli

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L’agent de Gabriel Jesus clarifie les rumeurs de transfert liées à Napoli

L’avenir de l’attaquant d’Arsenal, Gabriel Jesus, est devenu ces derniers jours l’un des sujets les plus discutés du marché des transferts. Cette situation s’explique par l’apparition de l’agent du Brésilien au stage de pré-saison de Napoli en Italie. Selon Goal.com, alors que le mercato entrait dans sa dernière phase, cette visite a suscité de vives discussions dans les médias et parmi les supporters italiens. Goal.com a rapporté que

vendredi soir, le représentant de l’attaquant, Giovanni Branchini, a été aperçu en tribune au centre d’entraînement de Napoli à Castel di Sangro. Le fait que le contrat actuel de Gabriel Jesus avec Arsenal entre dans ses 12 derniers mois rend son avenir encore plus incertain. Même si le joueur de 29 ans reste important dans la profondeur de l’effectif de l’équipe dirigée par Mikel Arteta, son avenir dans le nord de Londres demeure en question.

Rumeurs de transfert et facteur Romelu Lukaku

Selon les informations publiées par la presse italienne, Napoli envisageait Gabriel Jesus comme l’une de ses principales cibles en cas de changements dans son secteur offensif. L’attaquant brésilien avait notamment été cité comme une solution de remplacement pour les joueurs susceptibles de quitter le club. Toutefois, l’agent Giovanni Branchini s’est rapidement employé à mettre fin à ces rumeurs et à expliquer les raisons de sa visite au centre d’entraînement italien.

Selon l’expérimenté agent, sa venue en Italie n’avait pas de lien avec un transfert du joueur, mais avec d’autres relations personnelles et professionnelles. Branchini est en effet également le représentant de Massimiliano Allegri, l’entraîneur de Napoli. Il a expliqué que cette visite était liée à ses bonnes relations avec l’ancien entraîneur de la Juventus.

La déclaration officielle de l’agent et l’avenir

Dans une interview accordée à Videoinformazioni.com, Giovanni Branchini a directement clarifié la situation. L’agent a indiqué qu’il échangeait régulièrement avec Allegri et que sa visite du jour avait uniquement pour objectif de prendre des nouvelles du travail de l’entraîneur et de le soutenir. Il a souligné qu’Allegri était satisfait du travail en cours et avait une opinion positive de l’équipe.

Répondant à une question sur l’avenir de Jesus, l’agent a fermement affirmé qu’aucune négociation officielle ou informelle concernant un éventuel transfert du joueur n’avait été menée avec la direction ou le staff technique. Il a précisé que le sujet n’avait absolument pas été abordé lors de sa rencontre avec Allegri.

Pour rappel, Gabriel Jesus a quitté Manchester City pour rejoindre Arsenal à l’été 2022. La saison dernière, il a contribué au titre de Premier League remporté par son équipe et à son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions. C’est pourquoi son agent tente d’éviter toute spéculation excessive sur l’avenir de son client alors que le mercato reste ouvert.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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