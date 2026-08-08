SpaceX tente de récupérer le vaisseau Starship de 52 mètres dans l’océan Indien

Le géant aérospatial SpaceX poursuit une opération complexe visant à ramener à terre l’immense vaisseau-fusée Starship, qui a amerri dans l’océan Indien après un nouvel essai. Selon ixbt.com, l’évacuation de cette gigantesque structure de 52 mètres ne se déroule pas aussi facilement que prévu et les spécialistes font face à plusieurs difficultés majeures. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Il est indiqué que le vaisseau baptisé Starship Ship 40 a participé à son treizième vol d’essai. Considéré comme l’un des vols les plus réussis de l’histoire du programme, cet essai a surpris les spécialistes, car les précédentes versions des fusées avaient explosé en touchant l’eau.

Les principaux obstacles de l’opération de récupération

Actuellement, l’équipe de recherche et de récupération de SpaceX déploie tous ses efforts pour transporter le vaisseau de l’océan jusqu’à la côte. Toutefois, l’opération s’avère extrêmement difficile en raison de conditions météorologiques complexes, de vagues de plus en plus fortes et des dimensions colossales de l’engin. Les spécialistes rencontrent de sérieux obstacles pour saisir solidement la structure de 52 mètres en mer et l’acheminer vers un port situé à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres.

Le dirigeant de l’entreprise, Elon Musk, a commenté le processus sur sa page d’un réseau social, reconnaissant que les opérations de récupération ne se déroulaient pas encore comme prévu. Selon lui, la situation ne peut pas être évaluée positivement et les chances de sauver le vaisseau restent pour l’instant assez faibles.

Des informations précieuses pour les futures modernisations

Malgré tout, cette opération complexe produit également des résultats positifs. Elon Musk a indiqué que les spécialistes avaient réussi à obtenir des images détaillées de l’écran de protection thermique du vaisseau ainsi que de composants essentiels abritant ses moteurs.

Ces images et séquences vidéo uniques constitueront une ressource importante pour perfectionner les futurs modèles de Starship et moderniser leur conception. Les ingénieurs de SpaceX prévoient de s’appuyer sur ces données pour améliorer la sécurité et l’efficacité des prochains vols d’essai.