Le marché des composants de mémoire s'envole : les prix grimperont jusqu'en 2028

Sur le marché mondial de la technologie, les prix des composants de mémoire (DRAM et NAND) devraient augmenter à un niveau sans précédent dans les mois et les années à venir. Un nouveau rapport des analystes de la banque d'investissement Jefferies Financial Group, basée à New York, indique que le second semestre de cette année deviendra un défi financier sérieux pour les consommateurs et les fabricants. Cette tendance affectera non seulement les composants informatiques, mais aussi les smartphones et les équipements de serveurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données de Jefferies, le prix des puces mémoire pourrait bondir de 40 à 50 % au troisième trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent. Au quatrième trimestre, une nouvelle hausse de 30 à 40 % est attendue. Une telle augmentation entraînera une hausse du coût de production des appareils technologiques et un renchérissement des produits finis au détail. Sur le marché ouzbek, ces fluctuations mondiales seront certainement ressenties dans le prix des équipements importés.

Pénurie à long terme et prévisions de prix

Les experts soulignent que le rythme de croissance des prix ne se limitera pas à l'année en cours. Pour l'année 2027, une hausse annuelle des prix comprise entre 40 % et 45 % est prévue. Les analystes de Jefferies affirment que le marché pourrait ne se stabiliser légèrement qu'en 2028. D'ici là, la demande restera supérieure à l'offre.

Aletheia Capital, une importante société de recherche indépendante basée en Asie, soutient également ces prévisions. Bien qu'Aletheia soit plus prudente en estimant une hausse de 30 % pour le troisième trimestre, les deux organisations s'accordent sur un point : la situation critique du marché de la mémoire ne sera résolue qu'en 2028. Cela signifie qu'il est illogique d'espérer des puces mémoire bon marché au cours des quatre prochaines années.

Capacités de production et nouvelles technologies

Bien qu'une baisse des prix soit attendue en 2028, celle-ci sera très modeste — environ 15 à 20 %. Cela s'explique par l'expansion progressive des capacités de production mondiales. Pour l'instant, les fabricants concentrent tous leurs efforts sur les technologies de nouvelle génération. Par exemple, Samsung Electronics a récemment annoncé le développement de la solution Universal Flash Storage (UFS) 5.0, la plus rapide de l'industrie.

En conclusion, le développement des systèmes d'AI et le besoin de traitement de données à haute vitesse poussent la demande de puces mémoire à un niveau record. Pour les consommateurs, c'est un signal sérieux indiquant qu'ils doivent se préparer à une hausse des prix des nouveaux gadgets et des composants informatiques. Dans les années à venir, les composants de mémoire deviendront l'un des éléments les plus coûteux du coût de production des produits technologiques.