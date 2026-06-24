Grâce à Anthropic, Menlo Ventures lève un montant record de 3 milliards de dollars

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Grâce à Anthropic, Menlo Ventures lève un montant record de 3 milliards de dollars

Les paris sur les technologies d'intelligence artificielle (AI) sur le marché du capital-risque commencent à porter leurs fruits. Menlo Ventures, l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses au monde, a annoncé la levée d'un nouveau fonds de 3 milliards de dollars, le plus important de ses 50 ans d'existence. L'investissement audacieux de la société dans la startup Anthropic est cité comme le facteur clé de ce succès. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Bloomberg, la participation de Menlo Ventures dans le projet Anthropic est actuellement estimée à environ 14 milliards de dollars. Ce chiffre pourrait entrer dans l'histoire comme l'une des transactions les plus rentables du marché du capital-risque. La société avait pris un risque considérable en misant toutes ses ressources sur le créateur de ce modèle.

Du risque aux profits massifs

Au début de 2024, Menlo Ventures a dirigé le tour de table de série D d'Anthropic, y injectant 750 millions de dollars. À l'époque, cette étape avait suscité des doutes, car le marché du capital-risque ne s'était pas encore totalement remis de la crise post-pandémie. Cependant, Anthropic, fondée par les anciens chercheurs d'OpenAI Dario Amodei et Daniela Amodei, a connu une croissance plus rapide que prévu.

Selon TechCrunch, Menlo Ventures a utilisé un véhicule d'investissement spécial (SPV) pour lever ces fonds. Cette méthode a permis de regrouper des capitaux provenant de plusieurs sources pour une seule transaction majeure. En conséquence, la valeur marchande d'Anthropic a grimpé à 18,4 milliards de dollars à court terme, générant des profits importants pour les investisseurs.

Le fonds Anthology et les plans futurs

Ne se limitant pas à une seule entreprise, Menlo Ventures a également lancé un fonds spécial de 100 millions de dollars nommé Anthology, en collaboration avec Anthropic. Le capital de ce fonds a désormais atteint 250 millions de dollars et soutient plus de 60 startups AI prometteuses. Parmi ces projets figurent des startups vendues avec succès comme Graphite et Astrix Security.

Le portefeuille de la société comprend aujourd'hui les nouvelles étoiles du domaine de l'intelligence artificielle :

  • OpenRouter — une plateforme unifiant divers modèles AI ;
  • Higgsfield — des systèmes de création vidéo ;
  • Lovable et OpenEvidence — des solutions AI spécialisées ;
  • Legora — des outils d'analyse de données.
Pour les passionnés de technologie et les investisseurs, ces nouvelles montrent à quel point la direction AI est prioritaire sur le marché mondial. Les modèles Claude présentés par Anthropic sont actuellement considérés comme le principal concurrent du système ChatGPT, et la confiance de grands acteurs comme Menlo Ventures définit l'avenir de ces technologies.

Aujourd'hui, Menlo Ventures sert non seulement d'investisseur, mais aussi de maillon essentiel dans la formation de l'écosystème AI. Leur nouveau fonds de 3 milliards de dollars devrait être orienté vers la découverte des géants technologiques de la prochaine génération.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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