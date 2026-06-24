L'IA au service de la nature : découvrez la mangeoire intelligente Kiwibit

Les technologies modernes ne se contentent pas d'améliorer la communication entre les humains, elles portent également la connexion avec la nature à un nouveau niveau. Le Bird Feeder 2 4K AI Camera, présenté par la société Kiwibit, est devenu une véritable révolution pour les passionnés d'observation des oiseaux. Cette mangeoire intelligente alimentée par l'AI ne se contente pas de nourrir les oiseaux, elle identifie également leur espèce et envoie des notifications sur le smartphone. C'est ce que rapporte Techcrunch.com, l'information indique.

L'installation du Kiwibit Bird Feeder 2 est très simple : il peut être placé sur un arbre, un rebord de fenêtre ou un poteau spécial. Un panneau solaire est intégré sur la partie supérieure de l'appareil, permettant de ne plus se soucier de la charge de la batterie. Les réservoirs de graines à deux compartiments sont conçus pour faciliter le remplissage et le nettoyage de différents types d'aliments. Selon ixbt.com, le gadget est équipé d'une caméra 4K, d'un objectif grand angle de 130 degrés et d'un système audio bidirectionnel.

AI et identification des oiseaux

La principale particularité de cet appareil intelligent réside dans son logiciel. Via l'application Kiwibit, l'utilisateur est averti de l'arrivée des oiseaux et peut suivre leur visite en temps réel. Grâce à un algorithme spécial, le système peut reconnaître plus de 10 000 espèces d'oiseaux, dont les geais bleus et diverses espèces de pigeons. Des informations détaillées sur chaque oiseau, extraites de la base de données Wikipedia, s'affichent dans l'application.

L'un des aspects intéressants de l'appareil est qu'il détecte non seulement les oiseaux, mais aussi les « invités non invités ». Par exemple, si des écureuils viennent manger les graines destinées aux oiseaux, le système les identifie comme « animaux nuisibles » et en informe l'utilisateur. Cette fonction est sans doute aussi intéressante qu'utile pour les propriétaires de jardins.

Caractéristiques techniques et inconvénients

Résolution d'image 4K et mode vision nocturne ;

Wi-Fi 2.4 GHz et système de stockage cloud ;

Alimentation continue via panneau solaire ;

Boîtier robuste et résistant aux intempéries.

Le Kiwibit Bird Feeder 2 possède plusieurs caractéristiques techniques avancées :

Cependant, certains inconvénients ont été observés. Par exemple, l'AI peut parfois se tromper dans le comptage du nombre de visites d'oiseaux. Si un oiseau reste immobile devant la caméra pendant un long moment, le système risque d'enregistrer cela comme plusieurs visites distinctes au lieu d'une seule. Malgré cela, l'expérience utilisateur globale est évaluée positivement.

Actuellement, le prix de cet appareil varie de 180 à 250 dollars selon le modèle. Pour les passionnés de technologie, de tels appareils peuvent être intéressants, surtout pour ceux qui vivent dans des maisons avec jardin et les amoureux de la nature, servant de véritable « jumelles numériques ». Kiwibit a mis son produit en vente sur Amazon et sur son site officiel.