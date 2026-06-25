Les coûts de l'IA deviennent incontrôlables : les grandes entreprises imposent des restrictions

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Les coûts de l'IA deviennent incontrôlables : les grandes entreprises imposent des restrictions

Ces dernières années, l'intérêt et les investissements dans les technologies d'intelligence artificielle (AI) sur le marché mondial de la technologie ont augmenté à un niveau sans précédent. Cependant, l'enthousiasme initial laisse désormais place à des calculs économiques stricts. De nombreuses grandes entreprises, inquiètes de la réduction rapide de leur budget due à l'utilisation injustifiée des ressources AI par les employés, ont commencé à introduire des restrictions spécifiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon un rapport publié par 404 Media, Accenture, l'une des plus grandes sociétés de conseil au monde, place l'utilisation des services d'intelligence artificielle par ses employés sous un contrôle strict. La direction de l'entreprise exhorte ses employés à ne pas gaspiller de précieux jetons AI pour des tâches mineures et insignifiantes, comme la conversion de documents PDF en diapositives de présentation simples. Cette situation montre un changement radical dans la politique de l'entreprise, qui, il y a quelques mois encore, menaçait les employés de ne pas les promouvoir s'ils n'utilisaient pas les outils AI.

Crise des jetons et efficacité économique

Justice Kwak, responsable de la stratégie AI chez Accenture, a admis lors d'une réunion interne que les coûts de l'intelligence artificielle commençaient à avoir un impact sérieux sur la structure financière globale de l'entreprise. Selon lui, les coûts augmentent de manière inattendue et les dirigeants au niveau du CFO (directeur financier) et du CIO (directeur des systèmes d'information) posent désormais ouvertement la question de savoir si les fonds dépensés sont justifiés.

Les modèles d'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT ou d'autres grands modèles de langage, consomment un certain nombre de "jetons" (unité de puissance de calcul) pour chaque requête. Auparavant, les entreprises avaient même introduit des systèmes de classement internes pour encourager les employés à adopter ces technologies. Cependant, en pratique, les outils AI sont souvent utilisés pour des tâches mineures qui pourraient être facilement effectuées par la main-d'œuvre humaine, au lieu de résoudre des problèmes complexes, ce qui entraîne d'importantes pertes financières.

Ralentissement du marché et perspectives d'avenir

Cette tendance affecte non seulement des entreprises individuelles, mais l'ensemble du marché technologique. Ces derniers jours, on a observé une baisse du prix des actions des entreprises liées au secteur de l'AI, en particulier les fabricants de puces mémoire. Les analystes appellent cela un "AI selloff", car les investisseurs ne se concentrent plus simplement sur la nouvelle technologie, mais sur sa capacité réelle à générer des revenus.

À ce stade, l'industrie de l'intelligence artificielle est sortie de sa période "nouvelle et excitante" et a atteint un stade où elle doit prouver sa valeur économique. Alors que le secteur des entreprises en Ouzbékistan commence également à introduire progressivement des outils AI, l'expérience mondiale montre que dans l'utilisation de la technologie, la qualité et l'efficacité économique doivent primer sur la quantité.

En conclusion, les entreprises ne considèrent plus les budgets AI comme illimités. À l'avenir, nous pourrions assister à des règles plus strictes concernant l'utilisation des outils AI et à des systèmes où l'accès n'est autorisé que pour des tâches à haute valeur ajoutée.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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