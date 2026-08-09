Un débris d’une fusée japonaise photographié avec une précision exceptionnelle dans l’espace

·69·Technologie
Un débris d’une fusée japonaise photographié avec une précision exceptionnelle dans l’espace

La société HEO, active dans le domaine de la recherche spatiale, a capturé avec une précision exceptionnelle l’étage usagé d’une fusée japonaise resté dans l’espace grâce à sa technologie d’imagerie d’objets extraterrestres. Cette image rare a été prise à seulement 12 kilomètres de distance, avec une résolution d’environ 5 centimètres par pixel. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d’ixbt.com, la prise de vue a été réalisée à l’aide de la technologie Non-Earth Imaging développée par HEO. Cette approche permet d’enregistrer en haute qualité des satellites, des débris de fusées et d’autres éléments spatiaux directement depuis l’orbite.

Surveillance des débris spatiaux

Selon les spécialistes, l’image obtenue aide à évaluer non seulement l’apparence de l’objet, mais aussi son comportement dans l’espace. Les images montrent clairement l’étage allongé du corps de la fusée H-IIA, appartenant au programme spatial japonais, resté en orbite.

D’après les représentants de l’entreprise, de grands objets de ce type peuvent souvent se trouver dans un état de stabilisation par gradient gravitationnel. Comme la gravité terrestre agit différemment sur les diverses parties d’un engin spatial, son orientation dans l’espace se stabilise progressivement selon un schéma déterminé.

Importance scientifique et pratique

Grâce aux observations actuelles, les spécialistes ont pu vérifier dans quelle mesure le mouvement réel de l’étage de fusée hors service correspond aux modèles mathématiques calculés. Les images permettent d’évaluer la rotation et l’orientation spatiale de l’objet, ainsi que de suivre régulièrement les changements de son état.

Ces données jouent un rôle important dans le contrôle des débris spatiaux et la prévention d’approches potentiellement dangereuses. Plus les opérateurs comprennent précisément le déplacement des objets incontrôlables en orbite, plus ils peuvent prévoir efficacement les risques pour les satellites opérationnels.

Cette tentative ouvre une nouvelle période durant laquelle les débris spatiaux sont observés non plus comme de simples points sur les radars, mais comme des objets réels qui doivent être étudiés directement.

Débris SpatiauxFusée H-IIAEntreprise HEONon-Earth ImagingTechnologies Spatiales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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