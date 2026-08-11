OpenAI présente un nouveau modèle de cybersécurité face à la multiplication des attaques d’IA

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OpenAI présente un nouveau modèle de cybersécurité face à la multiplication des attaques d’IA

Ces derniers temps, les informations faisant état d’agents d’intelligence artificielle menaçant la cybersécurité et commettant diverses infractions se multiplient. Pour prévenir ces situations dangereuses, les grandes entreprises technologiques renforcent leurs moyens de protection. Selon ixbt.com, OpenAI a annoncé l’extension de son service de cybersécurité Daybreak et le développement d’un modèle de protection spécialisé. Techcrunch.com rapporte que.

La nouvelle étape du service Daybreak

Le service Daybreak modernisé présenté par OpenAI se divise désormais en deux grandes catégories : Blue et Red. Ces deux catégories permettent aux clients vérifiés d’accéder à des modèles de cybersécurité avancés. Auparavant, l’utilisation de ces technologies de pointe était soumise à des restrictions strictes et à des barrières de sécurité.

Le niveau Blue constitue le point de départ recommandé pour la plupart des entreprises. Ce service propose diverses prestations de sécurité, notamment la réponse aux incidents, l’analyse des logiciels malveillants et la vérification des mises à jour logicielles.

Le modèle GPT-5.6-Cyber et ses capacités

La catégorie Red comprend un ensemble d’outils encore plus vaste et complexe. Elle donne accès à des modèles de cybersécurité spécialement entraînés pour tester la sécurité et rechercher des vulnérabilités. C’est également dans cette catégorie que le nouveau modèle GPT-5.6-Cyber a été lancé.

Selon l’entreprise, le modèle GPT-5.6-Cyber a été créé à partir de GPT-5.6 Sol et offre des capacités étendues pour certaines tâches spécialisées de cybersécurité. Actuellement, ce modèle avancé est uniquement accessible à des partenaires-clients de confiance tels qu’Accenture, IBM, Crowdstrike et Cloudflare.

Selon les experts et les critiques, les menaces provenant des agents d’intelligence artificielle augmentent rapidement tout en offrant aux grands laboratoires d’IA une excellente occasion de se promouvoir. OpenAI présente son service modernisé dans cet esprit.

Dans son blog, l’entreprise souligne que le monde de la cybersécurité évolue rapidement et que les acteurs malveillants utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle pour mener des cyberattaques à une vitesse sans précédent et de manière totalement autonome. Alors que ces capacités progressent, les défenseurs disposent de peu de temps pour se préparer.

OpenAIIntelligence ArtificielleCybersécuritéGPT-5.6-CyberTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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