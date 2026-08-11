Un vol entier annulé à cause d’un enfant qui ne portait pas sa ceinture de sécurité

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Un vol entier annulé à cause d’un enfant qui ne portait pas sa ceinture de sécurité

Au Canada, l’avion qui devait relier Victoria à Toronto n’a pas pu décoller parce qu’un enfant ne respectait pas les consignes de sécurité. Le vol « PD444 » de Porter Airlines a finalement été entièrement annulé.

Le problème est survenu avant le décollage

L’enfant refusait de s’asseoir à sa place et d’attacher sa ceinture de sécurité. Ses parents et les membres de l’équipage ont essayé à plusieurs reprises de le convaincre, mais il ne s’est pas assis.

Comme les exigences de sécurité à bord n’étaient pas respectées, l’équipage n’a pas pu commencer le vol.

Le vol est retourné à l’aéroport

Bien que l’avion ait commencé à rouler pour décoller, il a dû retourner au terminal, car la situation n’était toujours pas réglée.

Ensuite :

• l’équipage a effectué les procédures nécessaires ;

• du temps a été perdu ;

• il était trop tard pour que le vol soit prêt à redécoller.

Un retard a entraîné l’annulation de tout le vol

La piste de l’aéroport devait fermer à 00 h 30. Les procédures n’étaient toujours pas terminées à cette heure-là.

Le vol « PD444 », qui devait relier Victoria à Toronto, a donc été annulé.

Le non-respect d’une simple consigne de sécurité en apparence a bouleversé les plans de tous les passagers de l’avion.

Selon vous, comment les intérêts des autres passagers devraient-ils être protégés dans une telle situation ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article sur Telegram.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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