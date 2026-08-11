OpenAI rachète les actions de ses employés pour 7 milliards de dollars

OpenAI, considérée comme une entreprise leader dans le domaine de l’intelligence artificielle, a racheté pour 7 milliards de dollars les actions détenues par ses employés afin de leur offrir une opportunité financière. Selon Bloomberg, cette transaction majeure a porté la valorisation totale de l’entreprise à 852 milliards de dollars. Ce montant est identique à celui du dernier tour de financement organisé en mars de cette année, au cours duquel l’entreprise avait ajouté 122 milliards de dollars à ses fonds propres. TechCrunch.com

rapporte que, sur le marché technologique actuel, les startups adoptent plus lentement le statut de société par actions que les entreprises des générations précédentes. Les offres privées deviennent ainsi un moyen pratique permettant aux employés de monétiser leurs actions sans les difficultés liées à une introduction sur le marché public. OpenAI s’est abstenue de tout commentaire officiel sur cette offre, mais cette opération permet de tirer d’importantes conclusions sur la stratégie à court terme de l’entreprise.

Processus d’IPO et objectifs financiers

Selon les informations disponibles, l’entreprise avait déposé confidentiellement des documents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en juin, se préparant à une éventuelle IPO (offre publique initiale) d’ici la fin de l’année. Toutefois, l’offre de rachat des actions des employés pourrait indiquer qu’une introduction en bourse n’est pas attendue prochainement. En général, les entreprises qui prévoient une introduction en bourse cherchent à afficher de solides résultats financiers afin d’attirer les investisseurs.

Le Wall Street Journal avait écrit en avril qu’OpenAI n’avait pas pleinement atteint ses objectifs financiers internes. Le mois dernier, le dirigeant de l’entreprise, Sam Altman, avait reconnu dans une déclaration que les 12 derniers mois n’avaient pas été particulièrement fructueux pour l’entreprise, soulignant qu’il en assumait principalement la responsabilité. Il s’était néanmoins dit convaincu qu’une période plus productive attendait l’entreprise.

Concurrence sur le marché et projets futurs

Des informations avaient indiqué qu’Anthropic, considéré comme l’un des principaux concurrents sur le marché, avait commencé à dégager des bénéfices au début de cette année. Cela pousse les dirigeants d’OpenAI à renforcer davantage leur position avant une éventuelle entrée sur le marché public. L’entreprise met actuellement en œuvre une stratégie visant à optimiser ses projets et à accorder davantage d’attention à son activité corporate.

Cette transaction de plusieurs milliards de dollars portant sur le rachat des actions des employés permet dans une certaine mesure à OpenAI de gagner du temps pour déployer pleinement sa nouvelle stratégie commerciale. Selon les experts, le potentiel technologique et le rythme de croissance de l’entreprise continueront de susciter un vif intérêt sur les marchés publics, mais la date de l’IPO dépendra de l’équilibre entre tous les facteurs financiers internes et externes.