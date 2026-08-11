Jeff Bezos pourrait acheter une participation dans le club de football Liverpool

Jeff Bezos, l’un des hommes les plus riches du monde, prévoit d’acheter au moins 30 % du célèbre club de football britannique Liverpool. Selon The Guardian, la transaction est estimée à 1,35 milliard de livres sterling (environ 1,8 milliard de dollars) et pourrait constituer le premier investissement sportif majeur du milliardaire. TechCrunch rapporte .

Selon Forbes, la valeur totale de Liverpool, l’une des équipes de football les plus populaires d’Europe, atteint environ 6 milliards de dollars. Le club bénéficie au Royaume-Uni d’une notoriété comparable à celle des Dallas Cowboys aux États-Unis, et de tels actifs sont devenus presque un symbole de statut incontournable pour les milliardaires.

L’intérêt des milliardaires américains pour le football anglais

Ces dernières années, la propriété de clubs de football anglais par des hommes d’affaires et des personnalités fortunées américaines est devenue un véritable phénomène culturel et économique. Selon une analyse de Sky Sports, 13 des 20 clubs de la Premier League comptent des actionnaires américains, notamment Todd Boehly et Mark Walters à Chelsea, Woody Johnson à Crystal Palace, Dan Friedkin à Everton, ainsi qu’un groupe dirigé par Bill Foley.

Des stars hollywoodiennes et des sportifs célèbres participent également activement à ce mouvement. Ryan Reynolds et Michael B. Jordan détiennent des parts dans des clubs, tandis que Tom Brady à Birmingham City, Will Ferrell à Leeds United, ainsi que Russell Westbrook et Michael Phelps ont eux aussi acheté des participations dans des clubs anglais.

Pourquoi choisir précisément la Premier League ?

Alors que la popularité du football augmente fortement aux États-Unis, les franchises des ligues sportives locales comme la NFL ou la MLB sont extrêmement coûteuses ou restent fermées aux nouveaux acquéreurs. Investir dans des équipes de Premier League est donc devenu une option plus accessible et attrayante pour les investisseurs américains.

En outre, posséder de tels clubs permet de se rapprocher des icônes sportives les plus célèbres au monde et d’atteindre une immense audience. Ces dernières années, Jeff Bezos a commencé à être reconnu non seulement comme un magnat de la technologie, mais aussi comme une figure culturelle plus large.

Les autres intérêts de Bezos au Royaume-Uni

Avec une fortune estimée à environ 280 milliards de dollars, Jeff Bezos avait déjà envisagé d’acheter une équipe de football aux États-Unis, mais ses tentatives n’avaient jusqu’à présent pas abouti. Son intérêt pour Liverpool n’est toutefois pas le fruit du hasard, car Amazon a auparavant diffusé des matchs de ligues de football européennes.

Par ailleurs, les activités commerciales de Bezos au Royaume-Uni se développent également. Sa nouvelle entreprise d’intelligence artificielle, Prometheus, prévoirait notamment de louer des bureaux au centre d’intelligence artificielle King’s Cross à Londres.