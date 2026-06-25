Site web sans programmation : Yandex lance le service Vibecraft basé sur l'AI

Dans le monde des technologies modernes, la possibilité de créer des produits numériques complexes sans compétences en codage s'élargit. Yandex B2B Tech a annoncé la phase de test ouvert de Vibecraft, un service conçu pour créer des sites web et des applications basés sur des descriptions textuelles. Cette plateforme permet aux utilisateurs de transformer leurs idées en un produit numérique concret simplement en communiquant avec un chatbot. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Pour utiliser le service Vibecraft, l'utilisateur a seulement besoin de fournir à l'assistant AI les objectifs du projet, les fonctionnalités nécessaires et le public cible. L'AI analyse la description fournie et génère une première version fonctionnelle du site ou de l'application web en quelques minutes. Selon ixbt.com, le système est capable de créer non seulement la partie visuelle, mais aussi des éléments techniques complexes.

Capacités et caractéristiques techniques de Vibecraft

Le nouveau service est spécialisé dans la création de systèmes plus complexes que de simples sites vitrines. Avec Vibecraft, il est possible de réaliser des projets dotés des fonctionnalités suivantes :

Espace personnel et système d'enregistrement des utilisateurs ;

Catalogue de produits et système de recherche ;

Formulaires de téléchargement de fichiers et intégration avec des bases de données ;

Design de marque personnalisé et éléments interactifs.

Lors des tests fermés, les utilisateurs ont créé avec succès plus de 1000 projets différents grâce à la plateforme. Parmi eux figurent des tableaux de bord (dashboard), des calculateurs complexes, des mini-jeux, des outils d'analyse et même des systèmes CRM complets ainsi que des boutiques en ligne. Cela démontre que le service est utile non seulement pour les amateurs, mais aussi pour les professionnels du business.

Les développeurs soulignent que Vibecraft réduit considérablement le temps de création de la version MVP (produit minimum viable) d'un projet. Selon les participants aux tests, le processus, de l'explication de l'idée à l'obtention du premier résultat, prend en moyenne 5 à 10 minutes. C'est idéal pour les startups souhaitant valider rapidement leurs idées sur le marché.

Le service est actuellement disponible à l'adresse vibe.sourcecraft.dev, et chaque nouvel utilisateur reçoit 4000 neurocrédits pour tester le système. Cela permet notamment aux jeunes entrepreneurs et passionnés d'IT en Ouzbékistan de créer des prototypes de leurs projets sans avoir à embaucher une grande équipe de développeurs.

En conclusion, des services comme Vibecraft font passer les tendances « no-code » et « low-code » à un nouveau niveau. Désormais, même les spécialistes sans connaissances techniques pourront participer activement à l'économie numérique et automatiser leurs processus métier.