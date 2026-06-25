Xiaomi présente le robot aspirateur phare Robot Vacuum 6 Max avec une puissance de 35 000 Pa

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Xiaomi présente le robot aspirateur phare Robot Vacuum 6 Max avec une puissance de 35 000 Pa

Xiaomi, l'un des leaders du marché de l'électroménager, s'apprête à lancer sur le marché mondial son robot aspirateur le plus puissant et le plus intelligent : le modèle Robot Vacuum 6 Max. Cet appareil devrait redéfinir les standards du secteur, non seulement par sa puissance d'aspiration élevée, mais aussi par son système de navigation avancé basé sur l'AI. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau produit phare est déjà apparu sur le site international officiel de la marque. Cela indique que l'appareil sera mis en vente sur les marchés hors de Chine, y compris en Asie centrale, dans les semaines à venir. Pour l'instant, son prix sur le marché intérieur chinois est fixé à environ 680 dollars, mais le prix mondial pourrait être légèrement plus élevé en raison de l'exportation et des taxes.

Système de nettoyage révolutionnaire et capacités techniques

La caractéristique principale du Robot Vacuum 6 Max est sa puissance d'aspiration, qui atteint 35 000 Pa. Ce chiffre est plusieurs fois supérieur à celui de la plupart des concurrents actuels sur le marché, permettant d'extraire facilement même les débris les plus lourds et les plus fins des tapis. De plus, l'appareil peut franchir sans effort des obstacles allant jusqu'à 6 centimètres de hauteur (comme des seuils élevés).

L'appareil est un robot aspirateur laveur complet. Il est équipé d'une serpillière à rouleau spéciale qui est continuellement nettoyée à l'eau claire pendant le processus. Une fois le travail terminé, la station d'accueil lave la serpillière à l'eau chaude, la désinfecte et la sèche. Cela libère totalement l'utilisateur de la corvée du nettoyage manuel.

Trois caméras et capteurs intelligents

Les ingénieurs de Xiaomi ont intégré un système complexe composé de trois caméras dans le nouveau modèle. Ce système aide le robot à effectuer les tâches suivantes :

  • Identifier les obstacles dans la pièce à une distance précise et les contourner ;
  • Séparer les déchets solides des liquides ;
  • Détecter les zones fortement sales et augmenter automatiquement la puissance de nettoyage à cet endroit ;
  • Alerter l'utilisateur via l'application Xiaomi Home en cas de mélange de liquides et de déchets solides.
Pour un nettoyage efficace le long des murs et sous les meubles, le Robot Vacuum 6 Max est équipé d'une serpillière ronde supplémentaire et d'une brosse latérale rétractable. Cette technologie empêche la poussière de s'accumuler dans les coins. L'appareil fonctionne de manière totalement autonome et, grâce à sa station d'auto-nettoyage, réduit l'intervention humaine au minimum.

Sur le marché, les robots aspirateurs Xiaomi sont très populaires grâce à leur rapport qualité-prix. L'arrivée du Robot Vacuum 6 Max sera sans aucun doute une excellente nouvelle pour les consommateurs locaux amateurs de gadgets de haute technologie. La date de lancement mondial et les prix précis par région devraient être annoncés prochainement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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