Microsoft augmente les prix des consoles Xbox : l'IA en est-elle la cause

La vague de hausse des prix dans le monde technologique a désormais atteint l'industrie du jeu vidéo. Après qu'Apple a augmenté le prix de ses appareils, Microsoft a rapidement annoncé une nouvelle politique tarifaire pour les consoles Xbox. Ces changements affectent non seulement le portefeuille des utilisateurs, mais révèlent également des problèmes sérieux sur le marché mondial de l'électronique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les informations officielles de l'entreprise, les prix des consoles Xbox augmenteront considérablement dans le monde entier à partir du 1er août. Plus précisément, les modèles dotés de 512GB de mémoire augmenteront de 100 dollars, et les versions de 1TB de 150 dollars. Parallèlement, Microsoft a décidé d'arrêter complètement la production du modèle de 2TB. De telles mesures drastiques sont mises en œuvre pour la deuxième fois en un an.

Prix de la mémoire et influence de l'intelligence artificielle

Microsoft a justifié cette décision par l'augmentation brutale du prix des puces mémoire et des dispositifs de stockage (storage) à l'échelle mondiale. Il a été révélé que le prix des composants a augmenté de plus de 2,5 fois par rapport au niveau précédent. Selon les prévisions des experts, ces indicateurs pourraient encore doubler d'ici l'automne 2027.

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) est cité comme la cause principale de cette situation. Apple a invoqué ce même facteur pour augmenter les prix de ses appareils Mac et iPad. La demande sans précédent pour l'infrastructure AI et les grands centres de données a entraîné une pénurie dans la chaîne d'approvisionnement des puces mémoire avancées, ce qui impacte directement le prix de l'électronique grand public.

Concurrents et état du marché

Dans le contexte de la hausse des prix de Xbox, on rappelle que son principal concurrent, Sony, a également augmenté le prix de la PlayStation 5 (PS5). Le modèle PS5 Digital Edition est passé de 499 dollars lors de sa sortie à 599 dollars. Bien que Nintendo ait maintenu des prix relativement modérés pour la Switch 2, il n'est pas exclu qu'elle revoie ses tarifs à l'avenir sous la pression du marché.

Sur le marché ouzbek, les consoles Xbox et PlayStation sont largement vendues via des revendeurs officiels et non officiels. L'augmentation des prix mondiaux aura inévitablement un impact sur les prix dans les magasins locaux. Cela rendra l'achat de consoles de nouvelle génération encore plus difficile pour les gamers.

Afin d'atténuer la situation, Microsoft propose une série d'avantages aux acheteurs. Le communiqué de l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

Mise en place de programmes de vente de consoles d'occasion (previously played) à prix réduit ;

Extension du système "Achetez maintenant, payez plus tard" lors d'achats via le Microsoft Store ;

Offre de facilités de paiement sans intérêt jusqu'à 12 mois sur des plateformes partenaires comme Amazon.

Ainsi, la course à l'AI dans le monde technologique entraîne non seulement le renchérissement des logiciels, mais aussi celui des appareils utilisés quotidiennement. Ces étapes de géants comme Microsoft et Apple pourraient devenir un nouveau standard pour toute l'industrie.