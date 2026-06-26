OpenAI renforce la sécurité d'Internet avec sa nouvelle initiative Patch the Planet

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OpenAI renforce la sécurité d'Internet avec sa nouvelle initiative Patch the Planet

OpenAI, leader des technologies d'AI, a annoncé le lancement du programme Patch the Planet en collaboration avec la société de cybersécurité Trail of Bits. L'objectif principal de ce projet est d'identifier et de corriger les vulnérabilités dans les projets open-source, qui constituent le fondement des services cloud modernes, des applications d'entreprise et de l'ensemble de l'infrastructure Internet. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

L'importance du programme réside dans le fait que les composants open-source sont utilisés aujourd'hui dans presque tous les produits numériques. Une seule petite erreur peut menacer la sécurité de millions d'appareils et de milliers d'entreprises à travers le monde. Selon OpenAI, le système a déjà réussi à identifier des centaines de problèmes de sécurité et des correctifs (patchs) ont été apportés à des dizaines de projets.

Des projets critiques sous surveillance

Dans le cadre du programme Patch the Planet, les projets importants suivants sont analysés en priorité :

  • les langages de programmation Python et Go ;
  • les outils réseau cURL et NATS Server ;
  • les bibliothèques cryptographiques telles que Sigstore et pyca/cryptography ;
  • les technologies de serveur comme aiohttp et freenginx.
Ces composants remplissent des fonctions vitales telles que le chiffrement des données, la vérification de l'authenticité des logiciels et la gestion des communications réseau. Les experts d'OpenAI analysent le code en utilisant l'outil Codex Security et leurs modèles d'AI avancés. Les ingénieurs de Trail of Bits vérifient ensuite les erreurs trouvées par l'AI pour éliminer les faux positifs.

Rapidité et facteur humain

Les experts en cybersécurité, dont Biswajeet Mahapatra, analyste chez Forrester, soulignent que le principal avantage de l'AI est la vitesse. Alors qu'auparavant, la découverte et la correction de nouvelles vulnérabilités prenaient des semaines, ce processus peut désormais être réduit à quelques jours. Cependant, le facteur humain reste essentiel : les spécialistes doivent évaluer le niveau de risque réel des erreurs trouvées et confirmer la sécurité des correctifs.

Ces dernières années, des incidents comme Log4Shell et XZ Utils ont montré à quel point les vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement logicielle peuvent être catastrophiques. Les projets open-source sont souvent gérés par des bénévoles, c'est pourquoi le soutien technologique de grandes corporations comme OpenAI est crucial.

Cette nouvelle initiative devrait non seulement permettre de trouver des erreurs, mais aussi de changer l'approche de la cybersécurité. Les entreprises devront passer d'audits périodiques à un système d'évaluation des risques continu et en temps réel. Le projet Patch the Planet est une étape importante vers l'amélioration de la stabilité de l'écosystème numérique mondial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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