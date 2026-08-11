Shomurodov courtisé par un géant turc : Beşiktaş veut le recruter

Après avoir terminé sa première saison en Süper Lig avec 22 buts et remporté le titre de meilleur buteur du championnat, Eldor Shomurodov suscite un intérêt croissant sur le marché des transferts. Il avait déjà été annoncé que Fenerbahçe et Trabzonspors’intéressaient à l’attaquant ouzbek, mais son nom est désormais associé à un autre grand club d’Istanbul.

Le journaliste de Fotospor.com.tr Tamer Ayeri écrit que Beşiktaş a également inscrit Shomurodov sur sa liste de transferts. Başakşehir ne souhaite toutefois pas laisser partir facilement son leader.

Beşiktaş cherche un nouvel attaquant vedette

Selon la source, les « Aigles noirs » ont prévu de renforcer considérablement leur ligne offensive avant la nouvelle saison.

Le club a récemment recruté le Sud-Coréen Oh Hyeon-gyu, qui a évolué dans les championnats de Corée du Sud, d’Écosse et de Belgique. Malgré cela, le club stambouliote souhaite encore attirer un joueur de haut niveau en attaque.

Dans ce contexte, Shomurodov, devenu l’un des principaux buteurs de Başakşehir, a également retenu l’attention de la direction de Beşiktaş.

D’après Fotospor, l’attaquant ouzbek figure parmi les options étudiées par le club sur le marché des transferts.

Cela signifie que Shomurodov pourrait rejoindre la course au transfert lancée par un autre grand club turc.

22 buts ont complètement changé la donne

La première saison de Shomurodov en Turquie a considérablement augmenté sa valeur marchande et sa réputation.

L’attaquant de l’équipe nationale d’Ouzbékistan a marqué 22 buts en Süper Lig et terminé meilleur buteur du championnat. Son adaptation rapide au football turc est notamment considérée comme un facteur important par les grands clubs.

La puissance de l’attaquant dans les duels, son jeu aérien, son placement dans la surface et sa bonne connaissance du style de la Süper Lig font de lui une solution immédiatement opérationnelle.

Autrement dit, s’il rejoint un nouveau club, Shomurodov pourrait ne pas avoir besoin d’un temps d’adaptation particulier au championnat turc.

Başakşehir est en position de force

Shomurodov avait d’abord rejoint Başakşehir en prêt en provenance de la Roma, avant que le club stambouliote n’acquière définitivement ses droits.

L’attaquant est actuellement sous contrat avec Başakşehir jusqu’au 30 juin 2029 .

Cette situation renforce considérablement la position du club dans les négociations. Le contrat ne l’oblige pas à vendre Shomurodov rapidement.

Selon Fotospor, Başakşehir n’envisagera de laisser partir le meilleur buteur ouzbek que s’il reçoit une offre financièrement très avantageuse.

Le prix pourrait devenir un facteur décisif

D’autres clubs seraient également intéressés par Shomurodov. Başakşehir peut donc prendre son temps et attendre la meilleure offre.

Selon Tamer Ayeri, si le montant exigé par le club est proposé, un transfert de Shomurodov pourrait être autorisé. Ce n’est qu’ensuite que Başakşehir pourrait commencer à chercher un nouvel avant-centre pour le remplacer.

Dans cette situation, le principal enjeu pour Beşiktaş ne sera pas seulement de manifester son intérêt pour Shomurodov, mais aussi de préparer une offre susceptible de satisfaire Başakşehir .

Trois grands clubs turcs se disputent-ils Shomurodov ?

Les précédentes informations faisaient état de l’intérêt de Fenerbahçe et de Trabzonsporpour le buteur ouzbek. Le nom de Beşiktaş s’ajoute désormais à cette liste.

Pour l’instant, ces informations ne signifient pas qu’un accord officiel a été conclu concernant le transfert. Toutefois, après une saison à 22 buts, il n’est pas surprenant que le nom de Shomurodov figure à l’ordre du jour des principaux clubs turcs.

La plus grande intrigue concerne désormais un autre point : combien Başakşehir demandera-t-il pour son meilleur buteur et quel club sera prêt à payer ce prix ?

« Si le montant souhaité par le club est proposé, le départ de Shomurodov sera autorisé. Ensuite, Başakşehir pourra recruter un autre attaquant pour le remplacer », écrit le journaliste Tamer Ayeri.

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