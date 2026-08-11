Championnats d’Asie : nos athlètes remportent 10 médailles en une journée !

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Championnats d’Asie : nos athlètes remportent 10 médailles en une journée !

Les épreuves de la journée du Championnat d’Asie d’haltérophilie juniors et jeunes, organisé à Tachkent, ont été très fructueuses pour l’équipe nationale d’Ouzbékistan. Les athlètes hôtes ont remporté un total de 10 médailles lors des compétitions du 10 août.

Nos représentants ont fait preuve d’un grand talent et ont occupé différentes marches du podium. Au cours de la journée, le bilan des hôtes s’est enrichi de 3 médailles d’or, 6 d’argent et 1 de bronze .

Médaillées d’or :

  • -57 kg (Jeunes, arraché) : Marjona Abdumutalova

  • -61 kg (Jeunes, arraché) : Ziyoda Xudoyqulova

  • -61 kg (Juniors, épaulé-jeté) : Munisa Boltayeva

Médaillées d’argent :

  • -57 kg (Juniors, arraché) : Zarina Abdullahakova

  • -57 kg (Jeunes, épaulé-jeté) : Marjona Abdumutalova

  • -57 kg (Jeunes, total olympique) : Marjona Abdumutalova

  • -61 kg (Juniors, total olympique) : Munisa Boltayeva

  • -61 kg (Jeunes, épaulé-jeté) : Ziyoda Xudoyqulova

  • -61 kg (Jeunes, total olympique) : Ziyoda Xudoyqulova

Médaillée de bronze :

  • -61 kg (Juniors, arraché) : Munisa Boltayeva

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TachkentOuzbékistanMarjona AbdumutalovaZiyoda XudoyqulovaMunisa Boltayeva
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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