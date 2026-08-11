Le Japon enrichit son système national de navigation avec un nouveau satellite

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Le Japon enrichit son système national de navigation avec un nouveau satellite

Le Japon a franchi une étape importante dans le développement de son système national de positionnement spatial, le réseau QZSS. Depuis le centre spatial de l’île de Tanegashima, le pays a placé avec succès un nouvel engin spatial en orbite à l’aide d’une fusée porteuse H3 de classe lourde. Selon ixbt.com, cette réussite porte à six le nombre de satellites de la série « Michibiki ». C’est ce que rapporte Ixbt.com .

Cet engin spatial, baptisé « Michibiki 7 », signifie « guide » en japonais. Selon l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), le cinquième appareil du programme avait été lancé en février de cette année. Toutefois, le vol de « Michibiki 5 », réalisé en décembre dernier, s’était soldé par un échec, après quoi les spécialistes ont mené d’importants préparatifs.

Coopération avec le système GPS mondial

Le système national japonais de positionnement est entièrement compatible avec le réseau GPS américain. Les appareils « Michibiki » complètent les signaux GPS principaux et améliorent considérablement leur précision. Aujourd’hui, l’erreur de détermination des coordonnées des objets dans les réseaux GPS est d’environ 10 mètres, tandis que les satellites japonais sont capables de réduire fortement cette valeur. Il s’avère que ce système peut déterminer avec précision la position d’objets à la surface de la Terre, avec une erreur de seulement 6 centimètres.

Malgré cela, beaucoup reste à faire pour que le réseau fonctionne pleinement et de manière autonome. Les spécialistes expliquent que le fonctionnement stable du système QZSS nécessite au moins sept satellites opérationnels en orbite. Les six appareils actuels constituent toutefois une base pour étendre davantage les capacités du système et le soumettre à des essais.

Projets futurs et indépendance

Le gouvernement et l’agence spatiale japonais souhaitent réduire à l’avenir la dépendance du pays dans ce domaine. Selon les plans, le nombre total de satellites « Michibiki » atteindra 11 au milieu des années 2030. Cela réduira considérablement la dépendance du Japon aux systèmes de navigation étrangers et permettra au pays de disposer de son propre réseau souverain de navigation spatiale à très haute précision.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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