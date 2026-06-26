Jaguar Land Rover (JLR), l'un des plus grands employeurs du Royaume-Uni et un géant de l'industrie automobile, a été la cible d'une cyberattaque sans précédent l'année dernière. Cette attaque a entraîné l'arrêt de la production dans les usines pendant des mois et a porté un coup dur à l'économie du pays. Selon les dernières informations, il a été établi que des hackers russes étaient derrière ce crime à grande échelle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans un article.

Selon des sources proches de l'enquête citées par The New York Times, l'ampleur des dommages causés par la cyberattaque était telle que le gouvernement britannique a été contraint d'allouer une aide financière de 1,5 milliard de livres sterling (environ 2 milliards de dollars) pour sauver l'entreprise de la crise. Au total, cette action pirate a coûté 2,5 milliards de dollars à l'économie britannique.

Détails de l'enquête et traces de cyberespionnage

Pendant longtemps, diverses hypothèses ont circulé sur l'identité des auteurs de l'attaque. Il s'avère désormais que des experts de Microsoft avaient surveillé un groupe de hackers russes et avaient averti la direction de JLR quant à l'identité des criminels. Cependant, il n'est pas encore totalement clair si les hackers ont agi sur ordre direct du gouvernement russe ou s'il s'agit d'un groupe criminel toléré par l'État.

Les services secrets et les entreprises technologiques leaders mondiaux se sont unis pour étudier cette affaire complexe. Notamment, le FBI des États-Unis, la National Crime Agency britannique, la division Mandiant de Google ainsi que des géants de la cybersécurité comme Palo Alto Networks ont participé au processus d'enquête.

Un « invité » inattendu et des leçons de cybersécurité

Un fait inattendu a émergé durant l'enquête : les réseaux de Jaguar Land Rover n'ont pas été infiltrés uniquement par des Russes. Dans un cas rare dans le monde de la cybersécurité, un autre hacker jordanien, utilisant le pseudonyme « Ray », a également laissé sa trace dans les systèmes de l'entreprise. Cela a démontré à quel point les systèmes de défense numérique des grandes corporations peuvent être vulnérables.

Cet événement a servi d'avertissement sérieux pour l'industrie automobile mondiale et les entreprises stratégiques. Dans le monde moderne, les cyberattaques ne servent plus seulement à voler des données, mais deviennent des armes capables de secouer l'économie entière d'un État. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, où le processus de numérisation est rapide, cet exemple montre clairement que le renforcement de la cyberprotection des grands sites industriels est d'une importance stratégique.

Bien que Jaguar Land Rover ait désormais repris ses activités, les conséquences de la cyberattaque et le processus de révision des protocoles de sécurité se poursuivent. Les questions diplomatiques et juridiques liées au groupe de hackers russes restent l'un des sujets discutés à l'échelle internationale.