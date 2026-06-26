Le projet Telega, client Telegram, cessera ses activités le 1er juillet

L'application Telega, créée par des développeurs russes et fonctionnant comme un client alternatif du messager Telegram, ferme officiellement ses portes. Selon un communiqué officiel de l'équipe du projet, le service cessera complètement ses activités à partir du 1er juillet 2024. Cette décision a été prise suite à une série d'obstacles techniques et juridiques rencontrés lors du développement de la plateforme. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les développeurs soulignent que les possibilités d'étendre et d'améliorer davantage le projet sont désormais nulles. Selon Ixbt.com, l'équipe a admis qu'il était impossible de répondre à toutes les exigences de l'écosystème Telegram et d'assurer une localisation complète sous la forme d'une application tierce. Cela a créé des difficultés pour garantir la qualité du service aux utilisateurs.

Limitations technologiques et problème App Store

L'une des principales raisons de la fermeture du projet est citée comme étant les restrictions imposées par les grandes plateformes technologiques. En particulier, le retrait de l'application Telega de l'App Store d'Apple a porté un coup sérieux à la croissance de l'audience du projet et au service des utilisateurs existants. Dans ces conditions, le maintien de l'application a été jugé inefficace sur les plans économique et technique.

Il convient de noter que bien qu'il existe de nombreux clients non officiels dans l'écosystème Telegram, la plupart d'entre eux sont sous une pression constante concernant la sécurité et les droits d'auteur. Le projet Telega est devenu le service suivant victime de cette politique stricte. L'application se distinguait par l'offre de fonctionnalités supplémentaires et d'une interface unique aux utilisateurs.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs disposant d'un abonnement payant Telega Plus : les développeurs ont promis de rembourser tous les fonds dépensés. Un mécanisme de remboursement est actuellement en cours de développement. Les modalités et les dates précises des remboursements devraient être annoncées dans les prochains jours via les canaux officiels du projet.

Les applications alternatives au messager Telegram sont également très populaires parmi les utilisateurs ouzbeks. Cependant, la fermeture de projets comme Telega rappelle une fois de plus l'importance de la sécurité et de la stabilité lors de l'utilisation de logiciels tiers. Les experts recommandent toujours d'utiliser l'application officielle Telegram pour la sécurité des données personnelles.

En conclusion, la fin du projet Telega illustre la concurrence sur le marché des messageries et la complexité des relations entre plateformes. À partir du 1er juillet, la possibilité d'échanger des messages via cette application disparaîtra complètement, et les utilisateurs devront passer à d'autres alternatives ou au client officiel.