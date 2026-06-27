Elon Musk acquiert une nouvelle startup technologique : Mesh Optical rejoint SpaceX

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a autorisé le milliardaire Elon Musk à acquérir Mesh Optical Technologies, une startup fondée par d'anciens ingénieurs de SpaceX. Cet accord devrait marquer le début d'une nouvelle ère dans la création d'infrastructures de communication à haute vitesse pour l'AI et les data centers. Selon Bloomberg, le régulateur a terminé l'examen antitrust en procédure accélérée. C'est ce que rapporte Techcrunch.com l'information .

La startup Mesh Optical a été fondée l'année dernière par Travis Brashears, Cameron Ramos et Serena Grown-Haeberli. Ces spécialistes ont précédemment travaillé sur des projets SpaceX, développant des systèmes de communication laser (optical communication links) entre les satellites Starlink. Désormais, ils travaillent à l'adaptation de cette technologie pour les data centers terrestres.

Les avantages des technologies laser

Les émetteurs-récepteurs optiques proposés par Mesh Optical sont considérablement plus rapides et économes en énergie que les systèmes électriques traditionnels. La technologie de transmission de données par lumière permet de gérer sans latence les flux massifs de données nécessaires aux superordinateurs modernes et à l'entraînement des modèles d'AI.

En février de cette année, Mesh Optical a levé 50 millions de dollars lors de son premier tour d'investissement, mené par Thrive Capital. Le succès rapide de la startup et l'intérêt de son ancien employeur témoignent de la pertinence de ses solutions technologiques.

Importance stratégique pour SpaceX

Cette acquisition n'est pas seulement une question de personnel pour SpaceX, mais une étape d'expansion stratégique. Récemment, l'entreprise a établi des partenariats avec de grands développeurs d'AI tels qu'Anthropic, Google et Reflection AI, en leur fournissant des capacités de calcul dans ses data centers. Cela est devenu une nouvelle direction commerciale lucrative pour l'entreprise.

L'intégration des technologies Mesh augmentera considérablement l'efficacité des data centers de SpaceX. Selon les experts, ces solutions pourraient être appliquées non seulement aux serveurs terrestres, mais aussi, à l'avenir, aux data centers orbitaux dans l'espace. Cela s'aligne parfaitement avec les plans de Musk pour la colonisation spatiale et l'extension de la couverture internet mondiale.

Bien que les détails financiers de l'accord n'aient pas encore été divulgués, l'autorisation de la FTC signifie que le processus est entré dans sa phase finale. Cette étape pourrait faire de SpaceX un leader non seulement dans la construction de fusées, mais aussi sur le marché des infrastructures de haute technologie.