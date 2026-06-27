Apple sollicite l'administration Trump pour acheter des puces mémoire chinoises

·5·Technologie
Apple sollicite l'administration Trump pour acheter des puces mémoire chinoises

La société américaine Apple négocie avec l'administration du nouveau président Donald Trump l'achat de puces de mémoire vive auprès de l'entreprise chinoise CXMT (ChangXin Memory Technologies). Selon le Financial Times, le géant technologique a officiellement contacté le département du Commerce des États-Unis et des personnalités influentes à Washington. Cette démarche est considérée comme une action stratégique visant à freiner l'augmentation brutale du coût de revient des produits Apple. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le problème est que CXMT a été inscrite par le Pentagone sur la liste des entreprises liées à l'Armée populaire de libération de Chine. Par conséquent, les entreprises américaines doivent obtenir une autorisation spéciale du gouvernement pour collaborer avec ce fabricant. Pour Apple, cet accord est non seulement un moyen de diversifier sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi un outil de protection contre la pression des prix sur le marché mondial.

Hausse brutale du prix des puces mémoire

La raison principale du tournement d'Apple vers le marché chinois est la croissance sans précédent des prix des puces DRAM et NAND sur le marché mondial. Récemment, la corporation a été contrainte d'augmenter les prix de détail des ordinateurs Mac et des tablettes iPad en raison de la hausse du coût de la mémoire. Selon WCCF, le prix des puces LPDDR5X de 12 GB a presque triplé au cours de l'année écoulée.

Selon les prévisions des analystes, si la situation ne change pas, la part de la mémoire vive et du stockage dans le coût de revient du futur modèle iPhone 18 Pro pourrait atteindre 27 %. À titre de comparaison, ce chiffre n'est que de 9 % pour l'actuel iPhone 17 Pro. Un tel écart pourrait porter un coup sérieux aux bénéfices nets de l'entreprise ou entraîner une hausse excessive du prix du produit final.

Avantage stratégique et concurrence

CXMT est actuellement le fabricant de puces mémoire qui se développe le plus rapidement en Chine. Même si l'entreprise ne peut pas satisfaire pleinement les besoins d'Apple, son ajout à la liste des fournisseurs donnerait à la corporation américaine un avantage considérable dans les négociations avec d'autres partenaires. Actuellement, Apple collabore principalement avec Samsung et SK hynix de Corée du Sud, ainsi qu'avec Micron des États-Unis.

L'apparition d'un nouveau fournisseur alternatif permettrait à Apple d'exiger davantage de remises et de réduire les prix auprès de ses partenaires actuels. Cependant, dans le contexte de la politique protectionniste stricte de l'administration Trump envers la Chine et des guerres commerciales, l'obtention d'une telle autorisation pourrait s'avérer difficile.

Pour l'instant, ni la direction d'Apple ni les représentants de la Maison Blanche n'ont fait de déclaration officielle sur ces négociations. Néanmoins, les acteurs du marché technologique suivent attentivement cette décision, car elle aura manifestement un impact direct sur la politique tarifaire de toute l'industrie des smartphones et des ordinateurs.

AppleiPhoneChineTechnologieÉconomie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Rocket Lab a retardé un satellite japonais en raison d'une mission militaire secrète des États-UnisRocket Lab a retardé un satellite japonais en raison d'une mission militaire secrète des États-UnisAujourd'hui, 13:51Oppo Reno 16 FS présenté : batterie de 6500 mAh et caméras puissantesOppo Reno 16 FS présenté : batterie de 6500 mAh et caméras puissantesAujourd'hui, 13:21Xiaomi présente une mise à jour révolutionnaire pour les réfrigérateurs MijiaXiaomi présente une mise à jour révolutionnaire pour les réfrigérateurs MijiaAujourd'hui, 12:57La Grèce envoie pour la première fois de son histoire un astronaute vers l'ISSLa Grèce envoie pour la première fois de son histoire un astronaute vers l'ISSAujourd'hui, 12:27Huawei présente GigaUplink, une technologie multipliant par 5 la vitesse internetHuawei présente GigaUplink, une technologie multipliant par 5 la vitesse internetAujourd'hui, 11:20Le gouvernement américain lève l'interdiction du modèle d'IA Claude Mythos 5Le gouvernement américain lève l'interdiction du modèle d'IA Claude Mythos 5Aujourd'hui, 09:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois