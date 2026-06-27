Apple sollicite l'administration Trump pour acheter des puces mémoire chinoises

La société américaine Apple négocie avec l'administration du nouveau président Donald Trump l'achat de puces de mémoire vive auprès de l'entreprise chinoise CXMT (ChangXin Memory Technologies). Selon le Financial Times, le géant technologique a officiellement contacté le département du Commerce des États-Unis et des personnalités influentes à Washington. Cette démarche est considérée comme une action stratégique visant à freiner l'augmentation brutale du coût de revient des produits Apple. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le problème est que CXMT a été inscrite par le Pentagone sur la liste des entreprises liées à l'Armée populaire de libération de Chine. Par conséquent, les entreprises américaines doivent obtenir une autorisation spéciale du gouvernement pour collaborer avec ce fabricant. Pour Apple, cet accord est non seulement un moyen de diversifier sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi un outil de protection contre la pression des prix sur le marché mondial.

Hausse brutale du prix des puces mémoire

La raison principale du tournement d'Apple vers le marché chinois est la croissance sans précédent des prix des puces DRAM et NAND sur le marché mondial. Récemment, la corporation a été contrainte d'augmenter les prix de détail des ordinateurs Mac et des tablettes iPad en raison de la hausse du coût de la mémoire. Selon WCCF, le prix des puces LPDDR5X de 12 GB a presque triplé au cours de l'année écoulée.

Selon les prévisions des analystes, si la situation ne change pas, la part de la mémoire vive et du stockage dans le coût de revient du futur modèle iPhone 18 Pro pourrait atteindre 27 %. À titre de comparaison, ce chiffre n'est que de 9 % pour l'actuel iPhone 17 Pro. Un tel écart pourrait porter un coup sérieux aux bénéfices nets de l'entreprise ou entraîner une hausse excessive du prix du produit final.

Avantage stratégique et concurrence

CXMT est actuellement le fabricant de puces mémoire qui se développe le plus rapidement en Chine. Même si l'entreprise ne peut pas satisfaire pleinement les besoins d'Apple, son ajout à la liste des fournisseurs donnerait à la corporation américaine un avantage considérable dans les négociations avec d'autres partenaires. Actuellement, Apple collabore principalement avec Samsung et SK hynix de Corée du Sud, ainsi qu'avec Micron des États-Unis.

L'apparition d'un nouveau fournisseur alternatif permettrait à Apple d'exiger davantage de remises et de réduire les prix auprès de ses partenaires actuels. Cependant, dans le contexte de la politique protectionniste stricte de l'administration Trump envers la Chine et des guerres commerciales, l'obtention d'une telle autorisation pourrait s'avérer difficile.

Pour l'instant, ni la direction d'Apple ni les représentants de la Maison Blanche n'ont fait de déclaration officielle sur ces négociations. Néanmoins, les acteurs du marché technologique suivent attentivement cette décision, car elle aura manifestement un impact direct sur la politique tarifaire de toute l'industrie des smartphones et des ordinateurs.