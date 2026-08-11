L’application de rencontres Bumble abandonne l’obligation pour les femmes d’écrire en premier

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L’application de rencontres Bumble abandonne l’obligation pour les femmes d’écrire en premier

La célèbre application de rencontres Bumble a officiellement renoncé à la règle qui constituait sa principale caractéristique depuis plus de dix ans. Désormais, dans les couples hétérosexuels, l’un ou l’autre peut envoyer le premier message, un changement considéré comme l’un des plus grands tournants de l’histoire de l’application. TechCrunch.com rapporte .

Fondée en 2014, Bumble a d’abord été créée comme une alternative à Tinder, où seules les femmes devaient entamer la conversation. Cette règle avait été instaurée pour protéger les femmes contre les messages indésirables et l’attention excessive en ligne, tout en leur donnant un contrôle total sur le processus de rencontre.

Nouvelles règles et délai de réponse

L’entreprise a non seulement modifié la règle concernant l’envoi du premier message, mais elle a également prolongé le délai de réponse pour plus de confort. La fenêtre de 24 heures qui existait auparavant est désormais passée à 72 heures.

Ce nouveau délai permet aux utilisateurs de ne plus devoir consulter constamment l’application et d’adopter une approche plus flexible de la communication. Selon la direction de l’application, cette mesure réduit la pression excessive ressentie par les utilisateurs et crée un environnement d’échange plus naturel.

Les raisons de ces réformes

Selon Whitney Wolfe Herd, fondatrice et ancienne dirigeante de Bumble, cette mise à jour ne constitue pas un abandon de l’idée initiale, mais son évolution. « Bien que le fait pour les femmes de faire le premier pas ait été une idée radicale, l’objectif principal a toujours été de créer une expérience adaptée aux besoins des utilisateurs », a-t-elle expliqué.

Les résultats d’un sondage mené par l’application montrent également qu’ils ont contribué à préparer le terrain pour ce changement. Ainsi, 66 % des femmes interrogées ont déclaré préférer que les hommes écrivent en premier. Plus de la moitié des participants ont également indiqué que l’allongement du délai de réponse avait amélioré leur impression générale.

Résultats financiers et changements commerciaux

Ces changements stratégiques ne sont pas uniquement liés aux souhaits des utilisateurs. Selon les derniers rapports financiers, Bumble tente d’améliorer ses performances commerciales et de surmonter ses difficultés. Le chiffre d’affaires de l’entreprise au deuxième trimestre a diminué de 15,2 % par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 210,5 millions de dollars.

L’entreprise s’attend également à une baisse du nombre de clients payants au troisième trimestre. Les nouvelles fonctionnalités et l’assouplissement des règles sont considérés comme des mesures importantes visant à renforcer la compétitivité de l’application et à attirer un nouveau public.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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