Un employé nord-coréen travaillait dans une agence fédérale américaine

·49·Technologie
Un employé nord-coréen travaillait dans une agence fédérale américaine

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a ouvert une enquête après qu’un citoyen nord-coréen a réussi à obtenir un emploi à distance dans l’une des agences fédérales du pays. Selon Federal News Network, cette affaire a été confirmée pour la première fois lors d’une conférence à Washington par un haut responsable du FBI, et ce type de faille de sécurité suscite de graves inquiétudes à l’échelle mondiale. Techcrunch.com rapporte .

L’agence fédérale dans laquelle travaillait le citoyen nord-coréen, ainsi que les modalités de son recrutement, restent pour l’instant secrets. Le FBI et les autres organismes chargés de l’application de la loi ont refusé de commenter l’affaire. Cet incident montre que l’infiltration, par quelque moyen que ce soit, de structures gouvernementales américaines par des représentants d’un régime soumis à des sanctions internationales reste un phénomène rare.

Cybersécurité et problème des fausses identités

Selon des experts, ces dernières années, des milliers de spécialistes nord-coréens de l’IT ont réussi à obtenir des emplois à distance dans des organisations américaines et européennes en exploitant les failles des processus de recrutement. Ils dissimulent leur identité, s’enregistrent comme citoyens américains et travaillent à distance.

L’objectif principal de ce stratagème est de percevoir des salaires élevés et d’envoyer les fonds récoltés au régime officiel de Pyongyang. Par ailleurs, ces employés volent de la propriété intellectuelle et des informations confidentielles, puis font chanter les entreprises lorsqu’elles les démasquent.

Les mesures prises par le gouvernement américain

Les autorités américaines avertissent depuis des années du risque posé par les stratagèmes frauduleux nord-coréens dans le secteur de l’IT. Les contrôles rigoureux et les exigences de sécurité ont généralement permis de tenir les pirates du régime à l’écart des agences gouvernementales, mais certaines exceptions se produisent encore. En 2024 notamment, le ministère de la Justice a inculpé un résident du Maryland. Celui-ci avait aidé un pirate informatique nord-coréen à se faire passer pour un Américain afin d’obtenir un poste de sous-traitant auprès de la Federal Aviation Administration.

Le gouvernement américain a pris plusieurs mesures judiciaires et sanctions contre des réseaux opérant à Pyongyang ainsi que dans les territoires voisins de la Russie et de la Chine. Les facilitateurs américains qui ont installé des flottes d’ordinateurs portables permettant à des citoyens nord-coréens de travailler à distance comme s’ils se trouvaient aux États-Unis font notamment l’objet de poursuites sévères.

Selon les experts, le gouvernement nord-coréen fonctionne davantage comme un groupe criminel transnational. Malgré son exclusion du système financier mondial, le régime s’appuie sur les cyberattaques et les vols de cryptomonnaies pour financer son programme d’armes nucléaires. D’après les sociétés d’analyse de la blockchain, le régime de Kim Jong Un serait responsable de 76 % de l’ensemble des vols de cryptomonnaies en 2025 et aurait ainsi généré au moins 2 milliards de dollars.

CybersécuritéÉtats-UnisCorée du NordFBITechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

De nouveaux câbles en plastique créés pour l’infrastructure de l’intelligence artificielleDe nouveaux câbles en plastique créés pour l’infrastructure de l’intelligence artificielleAujourd'hui, 20:30FlightAware poursuit Kalshi pour ses prévisions de vols aux États-UnisFlightAware poursuit Kalshi pour ses prévisions de vols aux États-UnisAujourd'hui, 20:28Kyoto Fusioneering commence à créer un nouvel équipement pour les centrales de fusion nucléaireKyoto Fusioneering commence à créer un nouvel équipement pour les centrales de fusion nucléaireAujourd'hui, 20:28Dans une usine Nissan, l’intelligence artificielle veille à la sécurité des travailleursDans une usine Nissan, l’intelligence artificielle veille à la sécurité des travailleursAujourd'hui, 19:58Le cargo spatial Progress MS-35 a été testéLe cargo spatial Progress MS-35 a été testéAujourd'hui, 19:28L’application de rencontres Bumble abandonne l’obligation pour les femmes d’écrire en premierL’application de rencontres Bumble abandonne l’obligation pour les femmes d’écrire en premierAujourd'hui, 18:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants